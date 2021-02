Sulmona: nessuna chiusura del Centro giovanile, “solo polemica strumentale e politica”

Nuova secca smentita dell’Assessore comunale alle politiche sociali su una vicenda che si sta gonfiando a dismisura anche se ora dopo la presa di posizione di tante associazioni ( anche di altri paesi del circondario) andrebbe fatta maggiore chiarezza su quanti possono utilizzare questa struttura pubblica, magari tornando a rimodulare il regolamento di funzionamento e su chi è chiamato a vigilare sul buon funzionamento della stessa

Sulmona, 19 febbraio– “Il Comune non ha chiuso il Centro di Aggregazione Giovanile e Informagiovani, ma il servizio è sospeso dalle misure restrittive disposte dal Governo in questa emergenza sanitaria, come tutti i centri di aggregazione. Essendo scaduto il contratto, si sta predisponendo la gara per la gestione”. Lo ribadisce il vicesindaco con delega alle Politiche Sociali Marina Bianco

“È solo una polemica strumentale a livello politico. Non ho chiuso proprio nulla, anzi in qualità di assessore, mi sto occupando fattivamente del Centro di Aggregazione Giovanile. Ho colto l’occasione di questo periodo di sospensione forzata delle attività per poter risistemare i locali, con arredi e interventi di manutenzione, al fine di renderli più accoglienti e idonei, superando le criticità che più volte sono state segnalate. Il Centro sarà riaperto non appena lo consentirà l’evoluzione della pandemia, secondo le disposizioni governative, e sarà affidato in gestione attraverso una procedura ad evidenza pubblica, in corso di definizione, così che potrà essere fruito da tutti secondo le regole.

Da quando mi sono insediata” conclude il vicesindaco “sono sempre stata disponibile al confronto e al colloquio con tutti e anche oggi sono disponibile ad accogliere proposte concrete e compatibili con l’attuale situazione di emergenza sanitaria, affinchè si possano programmare o attivare servizi rivolti ai giovani. Rispedisco al mittente le accuse strumentali di chi sostiene che non mi sono occupata di politiche giovanili”.