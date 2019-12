Sulmona: Natale Panathlon, un vero successo l’edizione 2019

Sulmona,23 dicembre- Tanti sorrisi regalati e successo per la prima edizione di “NATALE PANATHLON” dedicata ai bambini che si è svolta sabato pomeriggio in Piazza XX Settembre a Sulmona. L’evento voluto e sostenuto dal Comune di Sulmona ha visto la collaborazione della Banca di Credito Cooperativo di Pratola Peligna.

In pieno centro storico, cornice davvero inusuale, sono stati divulgati i valori Panathlon attarverso la pratica dei giochi di tradizione. Più di 200 i bambini che hanno partecipato che al puro divertimento hanno visto affiancare anche l’attività formativa grazie anche alla presenza dei giocatori del Roseto Sharks Basket.Il pomeriggio si è concluso con la “TOMBOLATA PANATHLON” con premi rigorosamente a tema sportivo.

Il primo premio, bicicletta, è stato vinto dalla giovane Sofia Quarta di Veglie (Lecce) giunta in Città con la sua famiglia per conoscere le bellezze del territorio e per viaggiare a bordo della Transiberiana d’Italia. Le donazioni ricevute dai bambini che hanno partecipato alla tombola verranno devolute in beneficenza alle associazioni cittadine che si occupano dell’assistenza dei diversamente abili.

Un grosso plauso a tutte le associazioni ed Enti coinvolti, in particolare all’A.N.A. Sezione di Sulmona e all’Istituto d’Istruzione Superiore “Ovidio” – Indirizzo Motorio-Sportivo.