Sulmona: mostra fotografica al MAV

Sulmona, 30 settembre– Inaugurata a Sulmona, all’interno dei locali dell’associazione culturale MAV, una mostra fotografica del corso avanzato di fotografia allestita dall’associazione fotografia per l’anno 2019, degli alunni del corso Giuseppe Bucciarelli, Raffaella Santilli, Roberto Catellani, Olga De Panfilis, Lorella Golini.

Il tema della mostra è stato il colore in tutte le sue peculiarità. Presenti Italia Gualtieri e Rino Di Pietro entrambi direttori artistici del MAV, associazione culturale sulmonese sorta nel 2014, gli studenti del corso, cittadini desiderosi di non mancare; non sono mancati anche i curiosi del caso ed appassionati di fotografia. La mostra è stata organizzata dall’associazione Photografia di Sulmona. La fotografia rappresenta nella storia una svolta epocale di gran valore e, nel corso della storia, è stata sempre protagonista indiscussa in ogni momento.

La mostra sarà aperta fino a a sabato cinque ottobre 2019, ed osserverà i seguenti orari d’apertura al pubblico: la mattina dalle ore dieci e trenta alle dodici e trenta, il pomeriggio dalle diciassette alle venti. Soffermandoci alla storia della fotografia sin dai suoi albori va precisato che, il 1826, è l’anno della nascita della fotografia con Joseph Nièpce il quale procede a scattare la prima fotografia, prima immagine della storia. Nel 1839 la fotografia fa il suo ingresso trionfale nella storia del mondo, diventando protagonista assoluta.

Nel 1838 si scatta la prima fotografia della persona umana e, nel 1841, Talbot mediante il cloruro d’argento ottiene il primo negativo della storia della fotografia, con il quale si avrà la possibilità di produrre le copie fotografiche. Nel 1888 George Eastman fonda la Kodak e realizza il primo rullo fotografico della storia della fotografia. In seguito, grazie ai fratelli Lumiere nel 1904 si ha il sistema autocrome con il quale nasce la fotografia a colori diretti. Storia leggendaria e prestigiosa quella della fotografia nella quale milioni di persone saranno coinvolti, appassionati, creando fotografi amatoriali e professionisti, sino a giungere ai nostri giorni, in una parabola artistica eminente.

Molti sono gli appassionati della fotografia, i fotografi professionisti, i quali hanno scattato diapositive entrate di diritto nella storia della fotografia. L’associazione Photografia di Sulmona continua con professionalità, competenza, disponibilità, esperienza, ad allestire corsi e mostre fotografiche per far avvicinare chiunque lo desideri all’affascinante mondo della fotografia, con le sue tecniche straordinarie, consentendo di vivere particolari emozioni.

Andrea Pantaleo