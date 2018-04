Sulmona: mostra fotografica al Gran Caffè

Sulmona, 23 aprile– È stata inaugurata al Gran Caffè di Sulmona, una mostra allestita dall’Associazione Photographia con l’esposizione di diapositive scattate dagli allievi partecipanti al corso avanzato di fotografia 2017 – 2018 i quali sono: Andrea Casasanta, Andrea Di Mascio, Michele Sinesio, Lorella Golini, Fulvia Leombruni, Marina De Panfilis, Tiziano Pollicelli, Andrea Pantaleo. L’esposizione durerà da domenica 22 a venerdì 27 aprile 2018. Molte le fotografie realizzate con le tecniche fotografiche che vanno dal mosso creativo, al ritratto, alla sottoesposizione, sovrapposizione della fotografia, fotografie realizzate sia con luce ambiente, sia mediante l’utilizzo del Flash, il Light Painting, lo Stille Life tecnica fotografica utilizzata in maniera particolare per le fotografie pubblicitarie, fotografie sul ritratto ed altro ancora, per un viaggio entusiasmante sulla fotografia e le Sue tecniche straordinarie.

La fotografia nasce nella prima metà del XIX secolo e, nel corso della storia, si perfezionerà sempre più grazie al progresso della tecnica sino a giungere ai nostri giorni dell’era moderna. Una fotografia, uno scatto, rappresentano un momento della storia immortalato per sempre, ed ogni volta che lo si guarda si provano nuove, imperiture emozioni. La fotografia nasce nel 1826 momento storico nel quale Joseph Nicaphore Nièpce, storico fotografo nonchè ricercatore francese scatta la prima fotografia, la prima immagine della storia della finestra di Le Gras. Nel 1838Louis Daguerre scatta la fotografia storica del Boulevard Du Temple nella quale si ritrae una persona umana, prima foto della storia. In seguito nel 1841 Talbot ha la visione lungimirante di scegliere il Cloruro D’Argento attraverso il quale egli otterrà il primo negativo della storia, il quale consente di realizzare le copie.

Nel 1888 George Eastman fonda la celebre azienda della Kodak ponendo in essere la realizzazione del primo rullo fotografico contribuendo a dare una svolta epocale alla fotografia. In seguito con i fratelli Lumiere nel 1904 mediante il sistema Autochrome nasce la fotografia a colori diretti. La fotografia così come qualsiasi altro settore storico professionale è ricca di avvenimenti davvero epocali che ne consentiranno l’ingresso trionfale nella storia del mondo. (h. 11,00)

(A. Pa.)