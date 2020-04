Sulmona: morto il sindacalista  Cisl Dante Carabbia

Sulmona, 12 aprile– Ha fatto molta impressione in città ma anche in Valle peligna la morte di Dante Carabbia, 55 anni, sindacalista Cisl metalmeccanici, avvenuta questa notte presso l’Ospedale di Sulmona.L’uomo si trovava in quarantena a seguito di un contagio da un parente che lavorarava presso la clinica Santa Lucia. Si tratta della terza vittima da contagio da coranavirus che si è verificato in città.La salma sarà tumulata nella tomba di famiglia nel cimitero di Pacentro

( ph Claudio Lattanzio)