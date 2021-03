Minoranza in Comune, soddisfatti del lavoro in Commissione sanità. Ora però guardare avanti

Sulmona, 5 marzo-Come minoranza abbiamo chiesto con forza un confronto ampio e proficuo in commissione sanità.Al netto delle strumentalizzazioni e offese rivolte alle consigliere presenti alla seduta da parte del sindaco e di un consigliere di maggioranza che condanniamo fermamente, ci riteniamo anche soddisfatti dell’ampia partecipazione dei Sindacati, Sindaci e amministratori e degli impegni presi da Regione e dal manager Testa.

Oggi però quegli impegni hanno la necessità di essere cristallizzati in un atto amministrativo, una delibera del consiglio comunale di Sulmona che impegni il sindaco nel comitato ristetto dei sindaci perché dalle volontà si passi alle risposte concrete.Per questo il lavoro non è terminato, ma va preparato un documento condiviso e unitario da presentare in consiglio comunale e alla città. Coi’ in una nota i consiglieri di minoranza nell’Assemblea civica di Sulmona