Sulmona: mercoledì conferenza di Giordano Bruno Guerri

Sulmona, 17 marzo– Mercoledì venti marzo 2019 alle ore sedici al Cinema Pacifico, in occasione del Premio Ovidio, sarà ospite d’eccezione Giordano Bruno Guerri storico di fama nazionale ed internazionale. Giordano Bruni Guerri è nato nel 1950 a Monticiano in provincia di Siena in Toscana ed è affermato scrittore, giornalista, saggista, accademico italiano, studioso del XX Secolo. Ricordiamo le sue opere letterarie, nonché la sua produzione culturale intellettuale, che ne fanno il vanto e l’orgoglio dell’Italia nel mondo. Attento anche alla politica, alla realtà ed evoluzione della politologia, Giordano Bruno Guerri è stato presente spesso anche in trasmissioni televisive fra le quali quelle della RAI.

A.P.