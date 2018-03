Sulmona: mense scolastiche, Di Girolamo richiede l’accesso agli atti

Sulmona, 19 marzo– Un accesso agli atti per approfondire la questione relativa all’appalto sulla refezione scolastica del Comune di Sulmona. Ad annunciarlo è la Senatrice del M5S Gabriella Di Girolamo“. – Un accesso agli atti per approfondire la questione relativa all’appalto sulla refezione scolastica del Comune di Sulmona. Ad annunciarlo è la Senatrice del M5S“.

L’esito della gara di appalto sottolinea come, una volta portato il servizio al confronto con la concorrenza di mercato, la ditta che per oltre tre anni ha gestito il servizio in regime di prorogatio, non è risultata vincitrice. E’ nostra abitudine” continua la Senatrice “approfondire le questioni con la lettura degli atti ufficiali di cui al momento non disponiamo, per questo abbiamo appena disposto una formale richiesta di accesso agli atti, in particolare al capitolato d’appalto e al disciplinare di gara in oggetto. Per le scuole di Sulmona auspichiamo al miglior servizio di refezione possibile e allo stesso tempo riteniamo che il lavoro degli operai Coselp sia tutelato. Inoltre, in un’ottica di rilancio dell’economia locale, vorremmo che la preferenza delle materie prime sia a km zero, non essendo il nostro un territorio devastato dall’inquinamento ma capace di fornire prodotti di eccellente qualità”. Con la Di Girolamo anche il Meet Up amici di Beppe Grillo Sulmona, dà merito, dopo quasi un decennio, alla scelta di sottoporre la gestione della refezione scolastica del comune di Sulmona, bandendo una gara piuttosto che perseverare con proroghe di servizio. (h. 20,00)