Sulmona: Meetup e la “Immobilità insotenibile”

Sulmona,14 gennaio-Sembra essere un triste copione che si ripete, quello degli impegni presi e non portati a termine dall’amministrazione Casini: questa volta è la sua apparente attenzione alla mobilità sostenibilea finire nel dimenticatoio. A seguito di uno stanziamento nel bilancio comunale di 30.000 euro per il Piano Urbano di Mobilità Sostenibile, voluto dall’ex assessore La Civita (di lì a poco defenestrato dal sindaco), registriamo ora un comportamento politico in evidente contrasto con le promesse inizialmente fatte per una città più vivibile e a misura di cittadino.La nostra preoccupazione è che, ancora una volta a causa di un’immobilità politica fattasi insostenibile,delle risorse pronte e disponibili possano andare perdute o, peggio, essere utilizzate per altri scopiche nulla hanno a che vedere con l’ambiente e la mobilità sostenibile. Così una nota del Meetup Amici di Beppe Grillo – Sulmona (h. 10,00)