Sulmona: martedì torna a riunirsi il Consiglio comunale

Sulmona, 2 agosto– Il Consiglio Comuna di Sulmona è stato convocato per martedì 06 agosto alle ore 11:00 All’ordine del giorno dei lavori, tra l’altro, la modifica gruppi consiliari e relative variazioni Commissioni Consiliari; Comunicazione prelevamento fondo di riserva; Ratifica variazione d’urgenza al Bilancio di Previsione 2019/2021 adottata dalla Giunta Comunale con Deliberazione n. 141 del 17/07/20195. Salvaguardia degli equilibri e assestamento generale di bilancio dell’esercizio 2019 ;Presa d’atto della ricognizione e assenso alla cessione delle aree nel Comparto TN in via della Repubblica ;Regolamento comunale per l’uso degli Emblemi Araldici e il Conferimento dell’Alta Benemerenza Civica. Subito dopo l’AssEmblea si occupera della discussione di due documenti èolitici di particolare significato come i fondi edilizia scolastica ed Servizi di manutenzione e decoro urbano (h. 17,30)

L.D.M.