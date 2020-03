Sulmona: Marelli, incontro Azienda- Uil per vicenda Cassa Integrazione

Sulmona, 21 marzo– Si è tenuto tra la Direzione Aziendale di Marelli Suspension Systems Italy del Plant di Sulmona e il Consiglio delle RSA, la Fiom di stabilimento e i rappresentanti territoriali di FIM/FIOM/UILM/UGLM, l’esame congiunto per l’attivazione della Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria a favore di tutti i 571 lavoratori ( 511 operai e 60 impiegati) in riferimento all’emergenza Covid-19 come da art.19 Dl n.18 del17/03/2020.

L’ Azienda ha illustrato la necessità di procedere alla sospensione temporanea dell’ attività lavorativa nel periodo dal 12 marzo 2020 al 13 maggio 2020 con richiesta di intervento della Cigo, garantendo nel contempo l’anticipazione economica della stessa, a favore dei lavoratori, operai e impiegati sospesi dall’attività lavorativa. Ha precisato, in riferimento alla normativa vigente, che verranno utilizzati anche eventuali giorni di ferie e/o Par degli anni precedenti all’anno 2020.

Nell’arco delle 9 settimane potrà essere comandato al lavoro il personale necessario in relazione a eventuali specifiche esigenze tecniche, organizzative e produttive aziendali anche connesse alla situazione di emergenza in atto, nonché alla salvaguardia degli impianti; tale personale riceverà, da parte aziendale, comunicazione individuale.

Le Organizzazioni Sindacali unitariamente hanno rimarcato, vista la criticità sanitaria che tutti stiamo vivendo, come, nella scelta del personale da chiamare a lavoro, si debbano tenere in considerazione le difficoltà di spostamento e altre necessità individuali; hanno chiesto, inoltre, di effettuare una rotazione per il personale interessato, circa 20 unità, compatibilmente alle esigenze tecnico produttive. Se tutti i lavoratori chiamati al lavoro dovessero rifiutarsi, l’Azienda ha dichiarato che procederà tramite comandate.

Le RSA e le RLS di stabilimento congiuntamente con le Segreterie Provinciali di FIM/FIOM/UILM/UGLM rimangono impegnati nel monitoraggio dell’evolversi della situazione sia all’interno che all’esterno della stabilimento di Sulmona.