Sulmona: Marelli e Sindacati, confronto positivo su ruolo e futuro Azienda

Sulmona, 24 agosto- Le prospettive ed il potenziamento dello Stabilimento Magneti Marelli di Sulmona sono stati al centro di un incontro che si è svolto questa mattina tra la Direzione dello Stabilimento Marelli Suspension Systems Italy Spa di Sulmona ed il Consiglio delle Rsa di Stabilimento di Fim, Uilm e Uglm che lascia ben sperare per il futuro. Infatti riferiscono le Rsa l’Azienda: “…. ha ampiamente illustrato la situazione generale relativa al proprio specifico settore Business, riconfermando il ruolo fondamentale dello Stabilimento di Sulmona nell’ambito dell’attuale assetto industriale”. in merito agli investimenti gli interventi principali riportano prevalentemente alla nuova linea di montaggio automatica BOA 560 ( Jeep Compass), alla nuova linea di lastratura assali 250, a nuovi banchi di montaggio GRA 250 BEV, alla modifica delle linee di saldatura telaio e alla lavorazione montante 949/952 (Maserati Levantino) e alla nuova linea di montaggio assali 250 EPB; il totale degli investimenti realizzati nel corso del 2020 ammontano a circa ML 4.1 di Euro;al fine di migliorare il rendimento tecnologico degli impianti, evitando fermat degli stessi per guasti e per essere sempre più concorrenziali, saranno previste specifiche manutenzioni per un innalzamento del ciclo produttivo con un valore iniziale di circa € 400,000 . in relazione a quanto sopra riportato si è reso necessario l’inserimento di 37 risorse in contratto di somministrazione, in scadenza il 4 ottobre p.v.

“In merito alle ulteriori richieste pervenute- spiegano ancora i Sindacati– in riferimento ai modelli Ducato, Alfa Romeo Giulietta, Giulia e Stelvio, B-SUV (e Jeep Compass) e Fiat Panda, nonostante l’ampia discussione generatasi, si è reso necessario estendere, da subito, lo schema di turnazione a 20 turni , già in uso nel Plant di Sulmona, anche agli addetti alla lavorazione dei bracci B-SUV, montanti Ducato Sevel e Ducato Messico.

Alle commissioni previste a livello di stabilimento è demandato il monitoraggio di quanto stabilito nel verbale d’intesa; inoltre su specifica richiesta del Consiglio delle RSA le parti si incontreranno periodicamente a partire da fine settembre 2020 per una verifica complessiva di quanto definito. (h. 19,30)