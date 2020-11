Sulmona: manifestazione commercianti in piazza Garibaldi

Sulmona, 31 ottobre- Questo pomeriggio in Piazza Garibaldi a Sulmona, si è svolta una manifestazione pacifica, organizzata dagli esercenti di negozi, ristoranti, bar, ed altri settori produttivi, al fine di manifestare e far sentire la loro voce avverso il nuovo DPCM del Governo che potrebbe determinare la morte di innumerevoli attività di Sulmona, e dell’intero territorio peligno.

Anche Sulmona, come molta altre città italiane, ha organizzato una manifestazione la quale si è svolta nel pieno rispetto delle normative dell’ordine pubblico e pacificamente; è stato un modo per riunirsi al fine di scambiare idee, opinioni, manifestando la preoccupazione per il futuro che è minacciato da questo ennesimo provvedimento di chiusura causa la pandemia di Coronavirus.

La manifestazione ha avuto inizio alle ore diciotto e trenta, con l’esecuzione del silenzio militare, quale messaggio del pericolo di chiusura e quindi della morte delle attività che auspichiamo non avvenga mai. Sono stati adagiati sul selciato della piazza i lumini quale luce di speranza per il futuro sia della città di Sulmona, sia dell’Italia intera. Molta la preoccupazione da parte di tutti gli operatori per una città ed un territorio che, da molti anni, versano già in una grave crisi e recessione economica. L’ennesima chiusura potrebbe determinare, per molti, l’impossibilità di poter nuovamente rialzare le saracinesche delle loro attività commerciali.

Una manifestazione d’unità, speranza per il futuro, con l’augurio che la grave epidemia che sta mettendo a dura prova il mondo intero possa essere sconfitta al più presto possibile. Presente anche una rappresentanza di Casa Pound con uno striscione recante la scritta “No al nuovo DPCM”, mentre alcuni imprenditori hanno portato le lettere dell’alfabeto per scrivere “Italia” la nostra gloriosa, incantevole nazione, la quale si trova anch’essa a dover affrontare una crisi epocale. Sulmona, aderisce alle innumerevoli manifestazioni, le quali sono già avvenute in molte piazze italiane, da nord a sud del paese. La situazione è difficile ed ardua ma il coraggio, la voglia di reagire, di guardare al futuro con ottimismo, non mancano. Una situazione, un periodo storico difficile, dettato dal destino della storia che vede il mondo intero dover fronteggiare questo killer silenzioso che è il Coronavirus. L’economia è pilastro fondamentale, il popolo delle partite iva rappresenta uno dei piedritti dell’economia del paese. L’auspicio è che il futuro possa essere positivo e di floridezza economica per tutti, sconfiggendo definitivamente l’epidemia.

Andrea Pantaleo