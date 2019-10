Sulmona :ma quali piani integrati. Di Rienzo, occorre ripartire dal nuovo Prg

Sulmona,2 ottobre– In riferimento all’articolo apparso in data odierna sulla stampa locale in cui il vice sindaco della nostra citta’ Architetto Luigi Biagi afferma di voler tirare fuori dal cassetto i piani integrati per ridare ossigeno alla asfittica attività edilizia della nostra città,mi corre l’obbligo di fare alcune precisazioni.

In piu’ di un’occasione- spiega il Consigliere Comunale Antonio Di Rienzo– ho ribadito la assoluta necessità da parte della nostra città di dotarsi di un nuovo PRG per andare a sostituire il vecchio PRG oramai piu’ che datato(1984) e che non interpreta piu’ le richieste abitative dei cittadini di Sulmona.

Solo in questa maniera ,avendo una nuova visione di insieme della nostra città e andando ad individuare le differenti e nuove esigenze dei cittadini di Sulmona possiamo ridare “ossigeno” alla attività edilizia.Riproporre piani integrati obsoleti e oggettivamente superati dai fatti(decremento demografico,abbattimento del prezzo delle abitazioni,disoccupazione crescente) non va, a mio avviso,nel senso auspicato dal vice sindaco.

Credo invece – conclude– che sia diventato assolutamente prioritario aprire una franca e serena discussione sul futuro assetto urbanistico della nostra citta’,coinvolgendo imprenditori professionisti commercianti, redigendo un nuovo PRG che puo’ dare quello slancio positivo per far ripartire un nuovo sviluppo della nostra città” (h. 18,30)