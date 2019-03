Sulmona, ma che politica è questa ?

Sulmona,9 marzo- E’ nata la nuova Giunta Casini al Comune di Sulmona, l’ennesima a Palazzo San Francesco dopo aver utilizzato e poi cacciato con grande disinvoltura decine di persone perbene coinvolte nei vari Esecutivi e dopo che nella tarda primavera del 2016 era partita con grandi ambizioni sulla spinta di un vasto consenso elettorale che poggiava su un progetto di civismo esasperato, poi rivelatosi dannoso per la città e, di riflesso, per il territorio

Lo si è capito strada facendo toccando con mano errori, ritardi, inadeguatezze, e perfino l’isolamento politico della città all’interno del territorio del Centro Abruzzo ma anche nei rapporti con la Regione e con il Governo Centrale. Mai si era toccato in passato forme di isolamento così vistose Una città, diciamolo con chiarezza, affidata a mani inesperte , incapaci di tutelare,troppo spesso, gli interessi della municipalità.

E così passata la parentesi elettorale che ha lasciato in giro veleni esasperati anche per i comportamenti del sindaco schierata da una parte politica precisa ( che errore per chi ha ruoli istituzionali di rilievo !!) a sostegno di candidature non sulmonesi nonostante in campo fossero impegnati diversi consiglieri comunali, di maggioranza e di opposizione, la città si è ritrovata di fatto senza un’amministrazione comunale che ha scelto di “ tirare a campare” invece di ritornare al piu’ presto alle urne

Al centro delle polemiche sopratutto la scelta “ innaturale” di un Pd che ha deciso di trasferirsi dall’altra parte per sostenere l’Amministrazione Casini ed evitare il ritorno aniticipato alle urne. Ma lo ha fatto nel modo peggiore, con tanta fretta ( ma il disegno forse era già stato confezionato da tempo) e senza la copertura del partito a livello provinciale e regionale. Il pasticcio di giustificare un apporto tecnico alla giunta e l’elencazione di una decina di punti che impongono tutti scelte politiche precise hanno finito per alimentare confusione e tensioni

La Giunta di salute pubblica ieri

Era la soluzione lanciata all’inizio dell’estate 2017 dal Capogruppo del Pd in Consiglio comunale Antonio Di Rienzo. Un’idea interessante che fece molto rumore all’epoca e che prevedeva l’avvio di un’esperienza ‘ rivoluzionaria’ che avrebbe concorso sicuramente ,nell’immediato, a costruire forme di solidarietà in una città in ginocchio. L’idea Di Rienzo era semplice e già collaudata in altre realtà. Per fronteggiare le difficoltà del momento, sosteneva Di Rienzo,il Consiglio Comunale deve trovare intesa su due o tre obiettivi ( come sanità,sicurezza simica, gasdotto ecc.) che sono le emergenze per la città chiamando a collaborare le migliori energie e professinalità di cui Sulmona dispone. Prima delle festività natalizie, si diceva, in occasione della preparazione del bilancio di previsione per l’esercizio successivo il Consiglio comunale avrebbe verificato la validità dell’esperienza, gli obiettivi conseguiti per poi decidere se interrompere l’esperienza e andare al voto qualche mese dopo o se valeva la pena andare ancora avanti. Idea semplice, suggestiva, utile a ricostruire un clima diverso da quello attuale. Lo credereste? Quella del Pd che era stata la sola proposta politica di quei mesi venne spernacchiata dalla maggioranza civica di allora e tutto venne vanificato, probabilmente, per adattare le istituzioni cittadine al servizio di interessi diversi per la campagna elettorale che già si intravedeva

La Giunta di salute pubblica oggi

Il problema è stato riproposto in queste ultime settimane in un quadro politico profondamente diverso ma con modalità e interessi molto discutibili che ha infiammato il dibattito politico tanto che nelle ultime ore è stato affisso sui muri della città un manifesto durissimo a firma di molti schieramenti e movimenti politici che definiscono la soluzione adottata una “ giunta truffa” anche perché a collaborare a questa ipotesi di lavoro concorrono solamente i resti della vecchia maggioranza di liste civiche ed il Pd cittadino. E gli altri partiti e movimenti ?

Ma per fare cosa? Il Pd locale in documento politico portato sul tavolo delle trattative ( da chi ?) elencava una serie di punti come la riorganizzazione della macchina amministrativa, salvaguardia presidi e servizi ( contrasto al progetto SNAM, salvaguardia tribunale, ripristino Ospedale di primo livello , sicurezza delle scuole); lavori pubblici; decoro della città e sisma commercio e industria; urbanistica; trasporti , sicurezza servizi sociali e politiche della casa ;sport cultura ;turismo e politiche giovanili” ( quanta fantasia!!) Insomma tutto ed il contrario di tutto senza spiegare poi come farlo, con quali tempi e con quali risorse e senza tener conto che alcune scelte meritano il consenso e l’orietamento della cittadinanza come, ad esempio, quelle in materia di urbanistica. Diversamente è solo aria fritta.

Cosa accadrà ora ? Vedremo strada facendo anche perché la città sta vivendo una delle stagioni piu’ buie della sua storia. La città è spaccata , i problemi sono sempre lì ad aspettare soluzioni che non arrivano. Il clima è pesante e poco utile a costruire qualcosa di nuovo e di buono in una comunità che vanta una storia politica prestigiosa e utile. E si Sto arrivando! che solamente una politica forte riesce a tenere a bada fenomeni sociali inquietanti di cui da qualche tempo si parla con insistenza a Sulmona. Ma gli inquilini di Palazzo San Francesco fanno finta di non accorgersi di nulla . E allora oltre ad essere pessimi amministratori sono anche cattivi sulmonese (h.8,00)