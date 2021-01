Sulmona: M5S, il sindaco ritiri l’incarico per il Centro storico

Sulmona,7 gennaio-Veniamo a conoscenza che a fine anno il sindaco Annamaria Casini ha dato mandato all’ Arch. Luigi La Civita per la realizzazione di un progetto di rinascita e rilancio.Pur conoscendo la validità professionale dell’architetto La Civita, riteniamo questo incarico totalmente inopportuno, essendo arrivato da parte della sindaca in maniera tardiva e a fine mandato.

La programmazione e riqualificazione del centro storico della città era tra i punti fondamentali di questa amministrazione ma forse, per via delle continue alternanze di maggioranze e susseguirsi di assessori, è stata tralasciata fino ad arrivare al punto di assegnare un incarico a fine mandato.

Riteniamo che questo incarico, condivisibile per gli intenti ma ancora sconosciuto per i contenuti, arrivato fuori tempo massimo per questa Amministrazione, tenti di condizionare la vita politica della prossima amministrazione.

Come Movimento 5 Stelle, riteniamo la rivalutazione del Centro Storico un passaggio fondamentale per il rilancio della città e quindi auspichiamo di iniziare a confrontarci quanto prima su programmi e visione con le altre forze politiche cittadine che intendono amministrare la nostra comunità con opportuna e approfondita valutazione dei vantaggi e delle criticità emerse durante la fase di sperimentazione.

La nostra visione è chiara: vediamo un centro storico a misura di cittadino e turista, libero dalle auto ma non prima di averlo dotato di servizi per chi lo vive e per chi lo visita, di parcheggi funzionali e di un piano commerciale capace non creare disservizi.

Chiediamo alla sindaca di revocare l’incarico all’architetto La Civita non per mancanza di capacità da parte dell’Architetto, ma per non condizionare in maniera strumentale la prossima amministrazione e per non far sì che un argomento tanto serio e sentito da parte della cittadinanza venga letto, grazie a questo incarico, come semplice favore elettorale