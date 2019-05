Sulmona: M5S e le transazioni “ sospette” del Comune

Sulmona, 9 maggio. Ormai non c’è piu’ pace per la Giunta “ di salute pubblica” o “ incerottata” di Sulmona. Secondo quello che segnalano in una nota i rappresententanti de del MeetUp – Amici di Beppe Grillo – Sulmona “ il Comune ha accordato ( la notizia secondo i grillini è fresca fresca) a una società sportiva morosa nei suoi confronti (la Basket Centro Abruzzo) la possibilità di pagare il dovuto con un importo pari al solo 60% dell’intera somma, con una “transazione” in cui il Comune ci perde secchi oltre 11.000 euro! Abbiamo delle forti perplessità in merito a una tale decisione. Ma veniamo ai fatti.

La storia inizia con la diffida fatta nel marzo 2010dal Comune, attraverso il suo Ufficio Legale, alla associazione Basket Centro Abruzzo per omesso versamento delle tariffe, per utilizzo degli impianti sportivi comunali, pari a € 33.711,36. Passano cinque annie nell’aprile 2015 il Comune emette un provvedimento ingiuntivo di pagamento (prot. N. 13312 del 15/4/2015). Ne passano però altri treperché la Giunta si decida ad “autorizzare l’avvio di azioni esecutive nei confronti di associazioni sportive morose precedentemente ingiunte”, affidando l’incarico all’avvocato dell’ente (delibera del 10/8/18). E così, dopo ben otto anni sembra finalmente che l’Amministrazione riesca a venire a capo della morosità: La Basket Centro Abruzzo il 26 aprile ‘19 versa non tutto il dovuto ma, presentandosi con il proprio avvocato, propone di chiudere la faccenda versando 10.000 euro.

Ed ecco che la Giunta Casini- si legge ancora nella nota– ne pensa una delle sue: con deliberazione N. 84 del 30/4/2019 approva la “proposta conciliativa ed autorizza alla transazione con l’associazione Basket Centro Abruzzo”, con la quale il Comune accetta di considerare esaustiva del debito la somma totale richiesta e ricevuta: di12.471,74 euro (anziché i 10.000 proposti)che andranno a sommarsi aunprecedente versamento di € 10.002,36(la delibera, non dice in quale data effettuato) per un totale di € 22.474,10, anziché gli oltre 33.000 da avere. Insomma accetta di praticare uno sconto del 30%!… come in un supermercato in tempi di offerte.

Ci chiediamo e chiediamo al signor sindaco: c’è stata una motivazione giuridica per concedere tale privilegio alla società sportiva BCA di non saldare l’intero importo dovuto? C’è stato un timore di una paventata possibile causa legale? Ci sono casi precedenti di debitori che invece hanno pagato l’intero importo? Ci sono stati altri trattamenti transattivi? SARÀ CONCESSO AD ALTRI DEBITORI CONCLAMATI E FUTURI UNO SCONTO DEL 30% DI QUANTO DOVUTO? Una pratica, quella adottata, che ci preoccupa.

Se“una Transazione è quel contratto con il quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine a una lite”, in atto o possibile (art. 1965 del Cod. Civile) “ domandiamo al Sindaco: che cosa ha “concesso” la associazione al comune come contropartita, in cambio di una riduzione del dovuto?

Non ci convince per nulla, infatti, la motivazione addotta: ipotetici errori nei calcoli dei dovuti. Ma non dovrebbero essere dimostrati in giudizio prima di farne una giustificazione? Ci sembra troppo facile non andare a fondo e liquidare con un accordo un sospetto di errato computo! Quello che è certo è che la città non può disporre dei soldi che le spettano per delle pessime, discutibili, eccepibili, discriminanti “transazioni”. Un comune che non incassa gli ingenti crediti, più volte segnalati da questo MeetUp, per colpa di una Giunta che ancora una volta si dà una sonora mazzata tafaziana: non riscuote quanto dovrebbe e in più apre a pericolosi precedenti. Anche qui: chissà che cosa ne penserebbe la Corte di Conti… (h. 15,30)