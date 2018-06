Sulmona: M5S e la.. sterilità amministrativa

Sulmona,11 giugno– Nel prendere atto della cortese risposta di chiarimento del sindaco Casini e dell’assessore fresco di nomina Angelone, in merito alla questione dello stabile di proprietà comunale adiacente la chiesa di San Giovanni Evangelista- si legge in una nota del M5S di Sulmona- rimaniamo quantomeno incuriositi dalla singolare accusa di “sterilità” con la quale viene liquidata la nostra critica, soprattutto a fronte di una palese sterilità, quella sí nei fatti, derivante alle casse comunali da un mancato introito: vedano, signora sindaco e signor assessore, ignorare quale sia e in che cosa consista concretamente il proprio patrimonio immobiliare, mancare di rimodularne la destinazione d’uso, dimenticare di poterlo affittare ad esempio alla Regione, in attesa che torni agibile Palazzo Portoghesi per la Biblioteca, ricordarsi d’un tratto che sì, c’é una struttura disponibile, per darla in concessione d’uso gratuito alla Guarda di Finanza “perché altrimenti andrebbe via (siamo a questo punto di inconsistenza di potere per così dire contrattuale nella gestione delle pubbliche relazioni con… Il pubblico!) e ancora, più in generale, omettere di rinnovare le concessioni, non procedere agli sfratti dopo le scadenze dei comodati d’uso, non riscuotere gli affitti dei locali e delle strutture… ebbene, dicevamo, questo, a nostro avviso, é un grande indicatore di Sterilità amministrativa e depauperamento patrimoniale della Comunità .

Infine- conclude la nota– per tornare alla questione dell’uso più oculato dei termini, spiace registrare nel linguaggio della nostra prima cittadina, un abuso del termine “populista” nei nostri confronti, improntato ad un vezzo superficialmente modaiolo, soprattutto in considerazione che la stessa, nel riferirsi ai suoi concittadini parla sprezzantemente di “gente”, anziché, più rispettosamente di “persone”. (h. 14,15)