Sulmona, lunedì Consiglio comunale. Intanto rinviata la nascita del gruppo della Lega

Sulmona, 27 dicembre– Dovrebbe tenersi nella mattinata di lunedì 30 ( o al massimo il giorno successivo) l’ultima seduta dell’anno del Consiglio comunale di Sulmona chiamato ad affrontare alcuni aspetti tecnici di bilancio ma anche alcuni nodi politici che rivestono particolare importanza. In primo luogo il nodo della discussione sulla crisi politica che ha caratterizzato l’Amministrazione Casini negli ultimi mesi. Speriamo sia una discussione ampia, partcipata, piena di indicazioni sulle cose che non vanno e soprattutto sugli obiettivi da conseguire ancora.

La città non ha piu’ tempo e voglia di aspettare risposte che non arrivano così come non ha piu’ voglia di assistere ad un copione, vecchio e stantio, fatto di polemiche, insulti,privo di indicazioni. Di questa politica Sulmona non sa piu’ che farsene così come non sa che farsene dei faccendieri della politica che straparlano sempre, manovrano,tirano le fila e propongono poco o nulla. Il momento politico che la città sta attraversando è assai delicato e impone un cambio di passo a tutti ( partiti e movimenti) e la sfida per costruire una città migliore è fortemente condizionata da uomini( e donne) capaci di esprimere una diversa qualità della politica che non puo’ essere piu’ quella di oggi.

Intanto l’altro fatto clamoroso della giornata è la mancata ufficializzazione a Palazzo San Francesco della nascita del gruppo della Lega. L’Ufficio di Presidenza,infatti, non ha potuto accogliere la richiesta del gruppo di Salvini( Roberta Salvati comunque assente oggi alla Capèigruppo per un lutto familiare) perché, secondo quando prevede il regolamento comunale, la richiesta avanzata é priva della dichiarazione della segreteria regionale del partito. Un caso analogo a quello del Pd lo scorso anno. Ora bisognerà attendere qualche giorno e se ne parlerà sicuramente con il nuovo anno (h. 14,00)

( foto Palazzo San Francesco di Andrea Pantaleo)