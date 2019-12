Sulmona: lunedì cerimonia per la riapertura del Cinema Pacifico

Sulmona,11 dicembre– Nuova vita per il cinema “Pacifico”. Sarà inaugurata lunedi 16 dicembre alle 18 la storica sala di via Roma, che per cinque anni sarà gestita da Magia Cinematografica, che si è aggiudicata la gara d’appalto del servizio.

“Esprimo grande soddisfazione per la nuova stagione che il cinema “Pacifico” si appresta a vivere” commenta il sindaco Annamaria Casini, la quale da appuntamento alla cittadinanza per festeggiare con un evento questo inizio, che contribuisce al rilancio della cultura come risorsa per Sulmona. “E’ un altro obiettivo centrato da questa amministrazione, che già nell’autunno 2017 era riuscita a restituire alla città il suo cinema, rimasto chiuso da tanti anni” aggiunge il sindaco “Un ulteriore presidio culturale per la rivitalizzazione del centro storico”.

Secondo l’assessore Manuela Cozzi : “L’auspicio è che questa realtà possa crescere, possa attrarre numerosi appassionati di cinema, divenendo finalmente un punto di riferimento culturale per la nostra città, dato che l’offerta proposta dai nuovi gestori prevede, insieme a diverse realtà locali come il Sulmonacinema, Igioland e il Polo “Fermi”, programmazioni cinematografiche, concerti, progetti per le scuole, eventi di arte e sperimentazione, iniziative per i più adulti, in collaborazione anche con il Centro Anziani”.

Durante l’evento inaugurale, dopo il taglio del nastro, saranno illustrati il progetto e il programma alla presenza del sindaco Annamaria Casini, dell’assessore alla Cultura e Turismo Manuela Cozzi e del rappresentante di “Magia Cinematografica”, Igino D’Andrea, insieme ai diversi partner.(h.19,00)