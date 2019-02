Sulmona: lunedì arriva Minniti per spiegare a Salvini le politiche migratorie

Sulmona,2 febbraio L’ex Ministro degli Interni Marco Minniti sarà a Sulmona lunedì prossimo 4 febbraio alle ore 18 (Aula Consiliare Palazzo San Francesco) per partecipare ad una manifestazione pubblica organizzata in occasione della campagna per le prossime regionali dal Circolo locale del Pd. Minniti è stato in passato più volte sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio ma anche alla Difesa, Vice Ministro dell’Interno, Sottosegretario di Stato con delega ai servizi Segreti e Ministro dell’Interno (Governo Gentiloni) dal 12 dicembre 2016 al 1 giugno 2018.

“Si tratta di un’occasione di straordinaria importanza- spiega il Pd di Sulmona- per avviare una attenta riflessione sulle politiche migratorie che riguardano il nostro Paese e per mettere a nudo i limiti e la incapacità dell’attuale Ministro Salvini che finora ha fatto registrare una serie di insuccessi al Governo italiano e lacerato oltre che l’immagine complessiva dell’Italia all’estero anche il tessuto sociale al Paese”

Intanto ieri sera è stato inaugurato dal Candidato Presidente del Centrosinistra alla Regione Giovanni Legnini il Comitato elettorale del Pd ubicato in piazza XX Settembre. Presenti anche i candidati nella lista del Pd Antonio Di Rienzo, Valentina Di Benedetto, il Segretario provinciale Francesco Piacente, il Segretario cittadino Sergio Dante, Consiglieri comunali, iscritti e simpatizzanti del Partito.

Legnini nell’occasione ha spiegato le ragioni e gli obiettivi del progetto all’interno del quale la città di Sulmona e l’intero Centro Abruzzo sono chiamati a svolgere un ruolo di primo piano per riportare questo territorio al centro della politica abruzzese e per avviare una fase nuova di programmazione capace di puntare sul rilancio delle zone interne, la cultura, il turismo e soprattutto la coesione territoriale.(h. 17,30)

