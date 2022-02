Sulmona: l’Istituto Ovidio vola a Dubai

Sulmona,27 febbraio– Il prossimo 1 marzo l’Istituto di Istruzione Superiore “Ovidio” muoverà alla volta dell’EXPO di Dubai per partecipare alle attività organizzate dal Ministero dell’Istruzione in collaborazione con il Padiglione Italia. Il viaggio coinvolgerà numerosi partecipanti provenienti da cinque scuole italiane (Liceo Scientifico “Fulcieri Paolucci” di Calboli, Istituto della bassa friulana di Cervignano del Friuli, Ist. Odierna di Palma di Montechiaro, Istituto Volta di Pescara, IIS OVIDIO di Sulmona) che andranno a far parte di team composti da studenti di diverse nazionalità.

I ragazzi del Polo Liceale OVIDIO, selezionati tenendo conto della media dei voti e delle competenze di lingua inglese, si sono preparati con il Prof. Riccardo Pagliaro per affrontare questo hackathon internazionale. Si tratterà di una vera e propria maratona progettuale, in cui le varie squadre si sfideranno per elaborare, con l’aiuto di tanti strumenti digitali, una proposta che soddisfi una consegna prestabilita.

L’hackathon cui prenderanno parte gli studenti dell’Istituto “Ovidio” avrà come argomento centrale le Olimpiadi invernali che si terranno a Milano-Cortina nel 2026, intitolato con un gioco di parole: “Give me Five!”.

Questo abstract simbolizza il sentimento di unione e collaborazione creato dagli eventi olimpici e fa riferimento al simbolo stesso delle Olimpiadi: cinque cerchi per cinque continenti.

I ragazzi dovranno concentrarsi sulle tematiche della sostenibilità e della comunicazione di eventi globali, pensando a soluzioni innovative per il settore sportivo che possano portare a migliorare l’organizzazione delle attività olimpiche da un punto di vista ambientale e sociale. Il tutto, naturalmente, con un focus specifico sui giochi olimpici Milano-Cortina 2026. La gara vera e propria durerà 3 giorni (dal 3 al 5 marzo), al termine dei quali verrà annunciato il team vincitore.