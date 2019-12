Sulmona: l’impegno del Lions a Natale per gli artisti locali

Sulmona, 18 dicembre– Dalla collaborazione tra il Lions Club Sulmona e la ASP 2 della Provincia dell’Aquila nasce un progetto che mira a dare grande visibilità agli artisti locali durante le festività natalizie. Nella Cappella del Corpo di Cristo, che fa parte del complesso monumentale della SS Annunziata, verranno allestite mostre ed estemporanee.

Ad aprire la rassegna sarà il M° Elio Lucente, con una personale che sarà inaugurata venerdì 20 alle ore 17.30 dal critico d’arte prof. Massimo Pasqualone.

Nato a Pratola nel 1972, Lucente ha già ottenuto numerosi e prestigiosi riconoscimenti, tra cui la “Golden Palm for the Visual Art” a Nizza e il Premio Raffaello 2018. E’ stato inserito nell’Atlante dell’Arte Contemporanea edito dalla De Agostini quale rappresentante della nuova corrente denominata “ arte paradisiaca”. Il dipinto “Grace Kelly” , che gli è valso il Premio Internazionale Van Gogh, è stato esposto insieme alle opere del grande maestro olandese. A Palermo è stato nominato Ambasciatore Italiano dell’Arte nel mondo. Alcune opere della serie “Woman in the rain” sono entrate a far parte della collezione privata Cavallini-Sgarbi. Con una particolare tecnica di incisione, usando una lastra in plexiglas, ha realizzato un’opera che si è aggiudicata il Premio Internazionale Città di New York .

Dal 28 dicembre al primo gennaio esporrà le sue opere Latifa Benharara.

Nata a Sulmona nel 1990, Latifa è un’artista autodidatta, dipinge su tela e anche su materiali di recupero che, grazie a lei, tornano a nuova vita. Predilige la pittura fluida, una tecnica pittorica che stravolge i canoni tradizionali: non usa il cavalletto e, al posto dei pennelli, utilizza spatole, bicchieri, pettini …. Domenica 30 alle ore 17 Latifa darà prova delle sue capacità artistiche in una estemporanea.

Il pomeriggio di lunedì 30 dicembre sarà dedicato alle opere del noto caricaturista sulmonese Mario Maiorano.

Già dirigente amministrativo, il dr. Maiorano ha sempre coltivato la passione per il disegno satirico e caricaturale. Ha collaborato con prestigiosi quotidiani ed ha pubblicato una serie di volumi dal titolo “Piazzaventi”, in cui ha raccolto le caricature di tantissimi suoi concittadini. In occasione della sua mostra alcuni visitatori avranno la fortuna di essere ritratti in estemporanea.

Il 2 gennaio alle ore 17 sarà inaugurata la collettiva del gruppo artistico Metamorphosis che sarà visitabile fino al 7.

Del gruppo fanno parte Nunzio Di Placido, Loreta Almonte, Anna La Vella, Barbara Lo Criti e Simona Lo Criti.

Nunzio Di Placido vive e lavora a Sulmona da oltre quarant’anni, pittore, acquerellista, ceramista e restauratore di dipinti su tela e su tavola. Ha partecipato a numerosi concorsi nazionali ed internazionali, tra i quali si menzionano diverse edizioni del “Premio Sulmona”. La sua opera “Padre Pio -Tra cielo e terra-“ è esposta nella Chiesa di San Francesco di Paola di Sulmona. Ha esposto in varie città del mondo. Diversi suoi oli sono presenti in Pinacoteche provinciali abruzzesi. Ha realizzato, inoltre, un mosaico raffigurante la “Sacra Famiglia”, attualmente esposto nel Vescovado della Diocesi di Sulmona-Valva.

Loreta Almonte si è Diplomata all’ Istituto d’Arte di Sulmona. Esperta nelle tecniche dell’olio, dell’acquerello e della sanguigna. Nel 2010 vince il concorso per il manifesto del venerdì santo con un’opera che apparirà anche nel film sulla storia di Armida Miserere, dal titolo “Come il vento”, interpretato da Valeria Golino.

Nel 2013 riceve il premio “Il pennello colorato” e il premio Capitolium entrambi a Roma. Nel 2019 dipinge il palio dei borghi più belli d’Italia per Anversa degli Abruzzi.

Anna La Vella nasce a Sulmona nel 1948 dove tuttora vive e dipinge.

Diplomata presso l’Istituto Statale d’Arte “G. Mazara” di Sulmona, sotto l’insegnamento dei maestri Bellei, la Civita e Picini. Ha iniziato a dipingere seguendo inizialmente la pittura di maniera, ma poi la sua ricerca è sfociata nella scoperta di una pittura più “materiale”.

Anna La Vella si è distinta come artista già da alcuni anni e lo dimostrano le numerose mostre personali e collettive che ha effettuato, ottenendo peraltro sempre grande successo.Molti sono stati i premi e i riconoscimenti anche da parte di critici qualificati.

Barbara Lo Criti è nata nel 1984 a Sulmona dove vive ed opera. Si avvicina all’arte grazie alla sua grande passione per la fotografia naturalistica, ma gradualmente si dedica alla sperimentazione sulla manipolazione digitale, attraverso uno studio autonomo di libri, riviste, forum…

Ne derivano opere dal gusto surreale, con rappresentazioni apparentemente realistiche dai significati nuovi ed insoliti.

Simona Lo Criti vive e lavora a Sulmona. Ha fatto della sua passione per l’arte il suo lavoro, tanto che diventa un’insegnante di discipline artistiche e attualmente insegna Disegno e Storia dell’Arte presso il Liceo “G. Vico” di Sulmona .

Nel corso dei suoi studi ha avuto modo di conoscere e applicare tutte le tecniche pittoriche ma resta affascinata dalla tecnica dell’olio e ne farà la sua tecnica principale. Il suo stile pittorico spazia da atmosfere surreali a quelle metafisiche, e, nelle sue opere la vertigine dell’emozione si accosta a freddi manichini senza volto, creando dei contrasti molto forti.Ha realizzato un olio su tavola, attualmente esposto nella Chiesa di San Giovanni Apostolo ed Evangelista, raffigurante il volto del Santo.(h. 15,00)

Francesca De Luca