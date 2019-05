Sulmona: l’ex Assessore La Civita e le polemiche con il sindaco Casini

Sulmona, 29 maggio– “Ricevo da questa mattina numerosi attestati di stima e solidarietà da parte di tanti che hanno appreso increduli dalla stampa della denuncia per diffamazione fatta ai miei danni dal Sindaco Casini e ci tengo, preliminarmente, a ringraziare tutti pubblicamente”. Lo spiega in una nota l’ex Assessore Comunale Cristian La Civita

” In merito ai fatti, ritengo che l’iniziativa intrapresa ai miei danni- prosegue La Civita- non faccia che confermare la inadeguatezza del Sindaco Casini al ruolo istituzionale che ricopre.Quanto alle frasi a me attribuite, ne confermo e rivendico il contenuto, in quanto espressione del mio sacrosanto diritto di opinione e di critica politica e, comunque, formulate in replica alle pesanti, gratuite e ingiuste critiche rivolte al mio operato, il giorno prima, in consiglio comunale, peraltro in mia assenza, dallo stesso Sindaco Casini, ad oltre un mese dalla cessazione del mio incarico di Assessore.

Al riguardo, tengo a precisare e ribadire, come del resto già fatto nelle competenti sedi giudiziarie, che la mia critica era ed è riferibile sempre e soltanto all’operato di Annamaria Casini quale Sindaco nell’esercizio delle sue funzioni e mai alla persona, sulla quale non avevo e non ho nulla da dire. Sono, pertanto, sereno, perché pienamente convinto di non aver commesso alcun reato e, al contempo, profondamente dispiaciuto ed addolorato perché la città di Sulmona meriterebbe, piuttosto, attenzione e risposte ai tanti, troppi problemi che non trovano, ad oggi, la benché minima ipotesi di soluzione ” (h. 17,00)