Sulmona: “leggo per legittima difesa”, un successo l’edizione 2021

Oltre 300 partecipanti in 6 appuntamenti: soddisfazione per “Leggo per legittima difesa” che diventa un format letterario che si svolgerà anche in altri Comuni

Sulmona,8 agosto – Oltre 300 partecipanti in totale, 6 appuntamenti, sette scrittori e altrettanti libri presentati attraverso un percorso costituito da sei tematiche: Ovidio e l’arte, la Resistenza, l’infanzia negata, il rapporto tra Dante, Silone e l’Abruzzo, l’amore e, infine, il viaggio. Si è conclusa ieri la rassegna letteraria “Leggo per legittima difesa” che ha preso il via lo scorso 19 giugno nella Rotonda di San Francesco a Sulmona. Protagonisti Barbara di Castri autrice del libro “La luce che bagna Napoli” (Aracne Editrice) e Massimo Carugno autore de “La foglia d’autunno” (Riccardo Condo’ Editore).

La rassegna letteraria ha rappresentato una occasione di incontro e dibattito tra scrittori e lettori e ha visto la città di Sulmona protagonista, la maggior parte degli scrittori è arrivata da fuori regione e ha avuto modo di soggiornare e apprezzare le bellezze artistiche del capoluogo Peligno.

“La rassegna letteraria “Leggo per legittima difesa” pensata durante le restrizioni determinate dalla pandemia da Covid-19” spiega la giornalista Chiara Buccini che ha ideato e diretto la kermesse “in cui la lettura per molti ha rappresentato un modo per “resistere” è stata un’ avventura emozionante, un percorso interessante e bellissimo è tutto questo diventerà un format che sarà promosso in altre città con l’obiettivo di veicolare tra giovani e meno giovani l’importanza della lettura e dei libri”.

Al riguardo preme ringraziare la nostra squadra: gli attori Pietro Becattini e Francesca Galasso, Sabrina Cardone, Alex Frattaroli, la Cooperativa Minerva, i colleghi giornalisti che hanno divulgato le iniziative, il blog Blocknotes, Lisa e Giancarlo Pizzi della Mondadori Store di Sulmona, gli scrittori partecipanti, il Commissariato di Pubblica Sicurezza di Sulmona, l’ufficio cultura del Comune di Sulmona, il sindaco Annamaria Casini, l’assessore alla cultura Manuela Cozzi, un ringraziamento speciale a Banca Generali Private, nella persona del District Manager Alessandro Di Tunno, e Santacroce Hotels che, con generosità, hanno sostenuto “Leggo per legittima difesa”.

I libri presentati:

“Un sogno secolare: la statua di Ettore Ferrari a Sulmona” di Federica Senigagliesi (Affinità Elettive Editore, Ancona) in collaborazione con l’Università degli studi di Macerata

“Brest. Resistenza e canti di libertà nella Polonia in fiamme” di Antonella Roncarolo (Infinito Edizioni, Modena)

“Vite strappate in Italia dagli anni Settanta ad oggi” (Italia Semplice Editore Roma) di Antonella Betti

“ Dante, Silone e la Perdonanza” (One Group Edizioni, L’Aquila) di Angelo De Nicola

“Il fado perduto (Ensemble Edizioni, Roma) di Giancarlo Esposto

“La luce che bagna Napoli (Aracne Editrice, Roma) di Barbara Di Castri

“La foglia d’autunno” (Riccardo Condo’ Editore) di Massimo Carugno