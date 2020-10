Sulmona: Lega,gestione Cogesa da cambiare

Sulmona, 2 ottobre– La Lega Sulmona esprime grande preoccupazione per le vicende giudiziarie che stanno interessando il Cogesa negli ultimi giorni, e più in generale per la situazione finanziaria delle partecipate e di alcuni enti pubblici. La richiesta di rinvio a giudizio dell’Amministratore unico per falso in bilancio e peculato apre scenari che fanno sorgere dubbi sulla tenuta di una delle più importanti partecipate della Regione, con conseguenze nefaste soprattutto per i dipendenti e le loro famiglie. (Si ricorda che le norme vigenti prevedono il fallimento per le società pubbliche).

Se le gravi accuse sul Bilancio dovessero essere riscontrate, è possibile ipotizzare che non sarebbe conforme al vero neanche il Bilancio 2018 del Comune di Sulmona, e di conseguenza anche quelli degli altri “Comuni Soci”.

La governance che domina in Valle Peligna, volta soltanto al consolidamento del potere di una precisa parte politica è visibile e nota a tutti (nessuno escluso), unitamente alle “collusioni” che hanno raggiunto livelli “inimmaginabili” disegnano un quadro che mette a rischio la tenuta sociale e delle istituzioni nel nostro territorio. Crediamo inoltre sia arrivato il momento di fare chiarezza anche sul comportamento e le commistioni di alcuni Comuni soci (Sindaci), oltre a quello dell’Assemblea che un giorno vota per la conferma dell’Amministratore Unico e dopo pochi giorni inspiegabilmente cambia idea e vota per un CdA .

Altro capitolo da chiarire è quello delle assunzioni. A guardare il sito web del Cogesa , si ha l’impressione di essere capitati sul sito di un’Agenzia interinale: si parla solo di selezioni, mai di servizi al Cittadino. Dopo il vergognoso Festival dei concorsi e delle promesse di assunzioni messo in atto alle regionali 2018 , adesso spuntano sul sito nuovi specchietti per le allodole in vista delle comunali 2021. È ora di fare piena chiarezza sulla gestione degli ultimi anni del Cogesa, della Saca, del Consorzio di Bonifica, e questo potrà avvenire soltanto con una nuova gestione svincolata anche dagli interessi e dalle commistioni dei soci.

La Lega Sulmona, chiederà anche attraverso i suoi rappresentati al Parlamento che si attivino tutte le Istituzioni preposte per fare piena luce sull’evidente corto circuito istituzionale che si è creato sul nostro Territorio.