Sulmona: le iniziative del Liceo Ovidio per la Pace

Sulmona, 1 marzo– ll Polo liceale OVIDIO accoglie la proposta del Ministro dell’Istruzione Bianchi e, per il prossimo mercoledì 2 marzo, nell’ambito dei percorsi di EDUCAZIONE CIVICA, organizza una giornata di riflessione sulla PACE. Al centro dei dibattiti ci sarà la lettura dell’articolo 11 della Costituzione che avverrà alle ore 10 intorno all’Albero dell’Accoglienza, il monumento dedicato a Fabrizia Di Lorenzo che si trova in viale Togliatti, in prossimità del Liceo “Giambattista Vico”.

I contributi musicali e le riflessioni degli studenti renderanno particolarmente significativa l’iniziativa della Scuola. Alle ore 11, i ragazzi saranno impegnati in un’analisi storica e sociologica della guerra in atto insieme al Prof. Antonello Canzano dell’Università di Chieti, in una videoconferenza dal titolo “La questione Ucraina dopo la guerra fredda”. Alla videoconferenza, ha spiegato la dirigente Caterina Fantauzzi, seguiranno i dibattiti a cura degli studenti e dei docenti. Alle ore 12,30 le classi terze scenderanno in cortile per condividere un minuto di silenzio.