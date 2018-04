Sulmona: le frazioni dimenticate. L’ira di Ramunno

Sulmona, 5 aprile– La situazione in cui versano le periferie del comune di Sulmona è di abbandono e scarsa attenzione. Da diversi mesi ho manifestato al sindaco Annamaria Casini la necessità di prestare più cura alle frazioni cittadine esprimendo la volontà di riconsegnare la delega da lei assegnatami, ad oggi non ancora riaffidata. Lo scrive oggi in una nota il Consigliere comunale Andrea Ramunno

“ In un anno e mezzo- spiega Ramunno– sono stati fatti incontri con la popolazione delle frazioni per individuare problematiche inerenti trasporti, manutenzione, servizi carenti, problema viabilità alle Marane con bivio e crescente traffico dovuto alla società Cogesa.

Per la prima volta ho voluto l’inserimento in bilancio di una somma dedicata solo alle frazioni con la collaborazione dell’ex assessore al bilancio Cristian La Civita e ho collaborato con l’ex assessore Alessandra Vella per l’estensione della raccolta differenziata anche alle periferie.

Ad oggi la situazione non è migliorata anzi le frazioni rischiano di perdere ulteriori servizi con la costruzione del plesso scolastico unico che vedrà la chiusura delle scuole di Bagnaturo e Delle Marane.

Non ci sto a questa spoliazione e abbandono e chiedo a sindaco e assessori competenti di porre rimedio in maniera tale che vengano rispettate le promesse della campagna elettorale e del programma di mandato, prestando alle periferie l’attenzione che meritano. (h. 19,30)

_____________________________________

Che la maggioranza civica che governa ( si fa per dire..!!) a Palazzo San Francesco non godesse di buona salute lo si era capito da tempo soprattutto da quando ha isolato e mortificato la città a livello provinciale e regionale.Che la coalizione di maggioranza, ormai asfittica, non è in grado di cambiare il passo in una fase assai delicata è sotto gli occhi di tutti.La presa di posizione del Consigliere comunale Andrea Ramunno che ha alzato la voce ha una duplice valenza: dimostra che non basta cambiare uno o piu’ assessori per cogliere risultati diversi e che nonostante la confusione che regna sovrana all’interno del Consiglio comunale ci sono anche energie positive e giovani che continuano a sostenere di essere “ leali ma autonomi” .

E così il Consigliere comunale ( di maggioranza) Andrea Ramunno, sicuramente tra i giovani piu’ sensibili e attenti ai problemi della città, ha posto sul tavolo la questione delle frazioni ormai dimenticate da tutti nonostante le chiacchiere che sono state fatte in questi mesi e nonostante gli im egni assunti.A Ramunno che ha la delega specifica( pare di capire) va dato atto che il problema posto non è un capriccio e se ha inteso alzare la voce e bacchettare sindaco e Giunta aprendo di fatto un nuovo caso, su un problema serio e sentito, di cui si parlerà a lungo è perchè il dovere di giovane amministratore gli impone di non tacere sempre e di alzare la mano anche quando le cose non vanno magari solo per non dispiacere a qualcuno. E questo coraggio dignitoso ( che altri non hanno) noi vgliamo apprezzare.