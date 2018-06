Sulmona: Lavori pubblici, qualcosa comincia a muoversi

Sulmona, 3 giugno– “Risolvere in maniera decisa la problematica relativa alle opere di miglioramento della sicurezza stradale e sistemazione della viabilità, parcheggi e marciapiedi, con rifacimento di asfalti sulle strade cittadine è una delle priorità per questa amministrazione. Pur nelle more di una oggettiva difficoltà, abbiamo attivato nel più breve tempo possibile una serie di iniziative a servizio del cittadino. Con determina dirigenziale (n 678) nei giorni scorsi è stato approvato lo schema di indagine di mercato per l’affidamento dei lavori per un importo complessivo di 272.561 euro. Nonostante le oggettive difficoltà, abbiamo voluto avviare operazioni tese a risolvere nel più breve tempo possibile problematiche impellenti per la città. E’ stato avviato già dai giorni scorsi il Piano straordinario per il verde pubblico, che sta proseguendo speditamente, come anche gli interventi in piazza Garibaldi e soprattutto riguardanti il cantiere della scalinata di Santa Chiara”. E’ quanto afferma l’Assessore ai Lavori Pubblici Nicola Angelucci. – “Risolvere in maniera decisa la problematica relativa alle opere di miglioramento della sicurezza stradale e sistemazione della viabilità, parcheggi e marciapiedi, con rifacimento di asfalti sulle strade cittadine è una delle priorità per questa amministrazione. Pur nelle more di una oggettiva difficoltà, abbiamo attivato nel più breve tempo possibile una serie di iniziative a servizio del cittadino. Con determina dirigenziale (n 678) nei giorni scorsi è stato approvato lo schema di indagine di mercato per l’affidamento dei lavori per un importo complessivo di 272.561 euro. Nonostante le oggettive difficoltà, abbiamo voluto avviare operazioni tese a risolvere nel più breve tempo possibile problematiche impellenti per la città. E’ stato avviato già dai giorni scorsi il Piano straordinario per il verde pubblico, che sta proseguendo speditamente, come anche gli interventi in piazza Garibaldi e soprattutto riguardanti il cantiere della scalinata di Santa Chiara”. E’ quanto afferma l’Assessore ai Lavori Pubblici

Le strade cittadine che saranno interessate dai lavori di rifacimento dell’asfalto sono: viale Patini, viale Giovenale, via Alcide De Gasperi, via Cavriani, Piazza Capograssi, via Marane, Case Lupi, Bagnaturo, via Trento, via Gorizia, via Benedetto Croce, via Torta, via San Polo, quest’ultima sarà interessata anche dal rifacimento dei marciapiedi.