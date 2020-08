Sulmona: lavori pubblica utilità, Nardella (Uil) subito convenzione Carcere- Comune

.

Sulmona, 18 agosto– A piazzale Vittime del dovere si sta aspettando con ansia la restituzione dello schema di convenzione firmato e stipulato tra carcere e Sulmona. Lo rileva oggi Mauro Nardella (Uil Pa-Abruzzo) – Asi sta aspettando con ansia la restituzione dello schema di convenzione firmato e stipulato tra carcere e Sulmona. Lo rileva oggi(Uil Pa-Abruzzo)

La macchina operativa costituita da detenuti, spiega Nardella,in stato avanzato di riabilitazione e deputati a svolgere, seppur in attività di volontariato, lavori di sfalcio e bonifica del verde è pronta a mettersi in moto e ad evitare così, una volta per tutte, l’annoso problema dell’abbondante vegetazione che ogni estate e soprattutto in questo periodo ( le immagini sono di stamattina) attanaglia l’intero percorso che da via Lamaccio conduce al carcere cittadino.

Ciò rende assai pericoloso un’arteria che oltre al collegare la città al carcere attrae molti residenti dediti al podismo e che non poche volte hanno dovuto armarsi di elevata precauzione per non rischiare, essendo seminascosti dalla folta vegetazione, di essere investiti dalle auto Invitiamo per questo motivo il sindaco a far presto anche perché un ulteriore ritardo sarebbe oltre che inspiegabile assolutamente non auspicabile stante il pericolo incombente. A tal proposito confidiamo molto nella propensione a farsi promotore di importanti iniziative dell’assessore Salvatore Zavarella al quale non nascondo la mia stima per l’immediata risposta data ai tanti problemi a lui prospettati”.