Sulmona: lavori in corso a Noce Mattei

Sulmona, 6 settembre- Sono già a buon punto i lavori all’esterno degli impianti di Noce Mattei.Gli interventi, appaltati a luglio e iniziati il 26 agosto, termineranno entro il 25 settembre.Lo fa sapere oggi il Cogesa spaI lavori, programmati da tempo, riguardano il ripristino della pavimentazione stradale, per riparare buche e avvallamenti sull’asfalto, muretti di delimitazione per lo scarico dei mezzi, nuovi portoni a chiusura ermetica e griglie di canalizzazione a ridosso delle rampe di travaso dei cassoni dell’organico.Gli interventi sono tutti mirati ad aumentare i livelli di sicurezza nell’area esterna degli impianti e ad eliminare possibili concause di maggiore diffusione del cattivo odore.L’intento dell’azienda, dunque, è quello di assecondare le richieste di residenti e cittadini, peraltro come già certificato nel verbale Asl e Arta in cui si evidenziano gli interventi in corso: (“sono in corso attività di ripristino delle pavimentazioni esterne”).I lavori hanno un importo di circa 30mila euro, che si raddoppia aggiungendo anche gli interventi sui nuovi spogliatoi.(h. 14,00)