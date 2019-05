Sulmona: l’Associazione ” Jamme mo ” si muove per la Scuola Masciangioli

Sulmona,6 maggio– Sulla questione della scuola elementare “Luciana Masciangioli”, chiusa dal 2016, in attesa dei lavori di adeguamento e ristrutturazione, l ’Associazione di promozione sociale e culturale “JAMM MO’” si dice vicina a Rossella Del Monte (figlia della maestra alla quale è dedicata la scuola) e a quel gruppo di persone fra cui residenti ed ex docenti, che si sono recati sul posto questa mattina per accertare le condizioni della struttura e a spronare il Comune a chiudere la trattativa con la ditta che ha chiesto un supplemento di costi dal momento che l’aggiudicazione dell’appalto risale a tre anni fa.Lo fa lanciando una petizione, attraverso la piattaforma “change. org” e diretta al Sindaco di Sulmona Annamaria Casini e ad Amedeo D’Eramo dirigente del 4° settore del Comune di Sulmona

Chiediamo con forza a tutte le istituzioni di attivarsi col massimo impegno per far partire il prima possibile i lavori di messa in sicurezza della scuola elementare Masciangioli, i cui cancelli sono oramai chiusi da troppo tempo a causa della burocrazia. Non è più possibile, infatti, perdere altro tempo, sia per le insalubri condizioni in cui sono costretti a lavorare i piccoli alunni della scuola primaria, attualmente ospitati nei container presso la caserma Cesare Battisti, sia per il forte deterioramento che ha subito e che continua a subire la struttura, da troppo tempo, ormai, chiusa al pubblico. Chi vuole può dare il proprio contributo collegandosi al seguente link https://www.change.org/p/annamaria-casini-sindaco-di-sulmona-facciamo-partire-subito-i-lavori-alla-scuola-primaria-luciana-masciangioli-di-sulmona