Sulmona: l’Associazione ” ‘Jamme mo’ in difesa della Masciangioli

Sulmona, 24 maggio- Non ci sta a vedere soccombere le realtà scolastiche che hanno dato lustro alla città di Sulmona e che versano in uno stato di abbandono L’Associazione di promozione Sociale e culturale ” JAMM MO”.

Per questo motivo la nuova realtà associativa dell’Abruzzo mediano ha inteso intanto organizzare per Sabato 25 maggio una petizione per rendere giustizia alla scuola elementare “Luciana Masciangioli” (cosa tra l’altro già iniziata attraverso la piattaforma changeorg) salvo poi allargare il raggio di azione ponendo attenzione anche alle restanti scuole cittadine oggetto della medesima sorte.

La raccolta delle firme avverrà nello spazio antistante la Chiesa della Trinità dalle ore 9 alle 20.Con l’occasione i cittadini potranno chiedere informazioni sulla realtà associativa e, qualora vorranno partecipare attivamente, al fine di concorrere a far cambiare un destino già scritto, alle tante iniziative culturali e sociali della “Jamm mò”, iscriversi.(h.9,00)