Sulmona: l’altro volto della città

Sulmona, 19 maggio- C’era una volta l’incantevole, millenaria città di Sulmona, con strade che non avevano le buche, con le siepi le quali avevano le giuste dimensioni dell’erba la quale consentiva di vedere le auto agli incroci della strade; c’era una volta una città la quale nonostante problemi e difficoltà appartenenti ad ogni cittadina aveva anche realtà positive ed autorevoli.

Questa mattina in Piazza Garibaldi causa una della solite buche esistenti sull’asfalto una signora, mentre era intenta a far la spesa, è caduta causa l’esistenza di una cavità collocata alla fine di piazza Garibaldi nelle vicinanze della Chiesa di San Filippo Neri, a ridosso delle ultime bancarelle dei commercianti. La signora è stata prontamente soccorsa da alcuni esercenti nonché da alcuni passanti. Le reazioni per l’accaduto sono state di forti contestazioni per la condizione delle strade della città. Anche nella centralissima Via Papa Giovanni XXIII siamo andati a vedere e le cose non volgono al meglio: la condizione dell’asfalto, del suolo stradale, vede anche in questo punto della città, a ridosso della zona del Palazzo di Giustizia, la presenza di buche nell’asfalto le quali potrebbero creare pericoli per eventuali ed ulteriori cadute.

Non si tratta di voler dar luogo ad offese e denigrazioni ma le strade della città, il verde pubblico, la peschiera della villa comunale con l’acqua che è fuoriuscita da essa invadendo la zona antistante della panchine in pietra impedendo di potersi accomodare, le buche sull’asfalto, sono un biglietto di presentazione per la città a dir poco negativo. Amministrare significa gestire il bene comune, la Res Pubblica con competenza e responsabilità. Le buche della città rappresentano infausta realtà di una condizione che si protrae da molto tempo a seguito probabilmente di noncuranza ed assenza di esperienza, di oculatezza. Sulmona credo meriti una gestione, una amministrazione migliore ed attenta. In qualità di cittadino sento il dovere di portare a conoscenza l’opinione pubblica dell’avvenimento di questa mattina al fine di porre in essere dibattiti, riflessioni, sprone, perché Sulmona credo meriti altra sorte, differente condizione, diversa modalità d’essere amministrata e gestita. (h. 15,30)

