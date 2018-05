Sulmona: l’altro volto della città

Sulmona,20 maggio- Il fenomeno dei rifiuti gettati in maniera non confacente a legge ed in maniera misteriosa continua e questa volta, la zona interessata, risulta essere ancora l’interpoderale che collega Viale Mazzini con la variante, strada collocata nelle vicinanze della fontana pubblica Sono stati gettati, forse già da qualche giorno, sacchi della spazzatura di colore azzurro contenenti per l’appunto rifiuti e la domanda come sempre credo sia logica, consequenziale: se si è in regola con il pagamento delle tasse sui rifiuti per quale ragione gettarli in tal modo? Il mistero continua e francamente a questo punto mi viene da domandarmi se le persone le quali attuano tal condotta e comportamento siano in regola sia con il pagamento delle tasse sulla spazzatura, sia se risultano essere registrate, altrimenti non riesco a trovare ed evincere altre motivazioni in merito a queste vicende che continuano a ripetersi ormai da quando è entrata in vigore la raccolta differenziata.

Sicuramente un ennesimo atto di inciviltà e di scarso rispetto per la città ed i suoi abitanti. L’auspicio è che qualcuno con pazienza e professionalità provveda a rimuoverli altrimenti anche se la gravità di questi comportamenti resta in tutta la sua dimesnione

(A.P.)