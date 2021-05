Sulmona, l’Abruzzo e il Giro d’Italia

Sulmona, 15 maggio Sulmona e l’intero Abruzzo, hanno un legame antico con la corsa a tappe del Giro d’Italia; l’Abruzzo è stato quasi sempre presente e protagonista in quasi tutte le edizione della corsa rosa italiana. Il 1909 è l’anno di fondazione del Giro d’Italia, il quale nasce grazie all’intuito del giornalisti Tullo Morgagni, Eugenio Camillo Costamagna, Armando Cougnet e, sin dal suo esordio, appassiona e coinvolge tutti.

La generosa, laboriosa, ospitale terra d’Abruzzo, è protagonista sin dalla prima edizione con la terza tappa del giro, la quale è la Chieti Napoli di 242 kilometri; nel corso della tappa, i corridori transitano nella città di Sulmona, fra due ali di folla in tripudio per questo evento storico che vede transitare in città i corridori della prima edizione della corsa rosa italiana. I ciclisti e la carovana del Giro d’Italia transitano lungo Viale Umberto I oggi Viale Roosevelt e, a transitare per primo, è il francese Lucien Marzan, detto Petit Breton, il quale guida la volata lungo viale Umberto I fra due ali di folla esultanti. L’Abruzzo scopre il ciclismo dei professionisti con i corridori i quali percorrono ed affrontano le salite impegnative e leggendarie della Napoleonica, dell’Altopiano delle Cinque Miglia, del Macerone, le quali impegnano non poco i fuoriclasse del ciclismo. Nel Giro d’Italia del 1911, la città di Sulmona sarà direttamente protagonista, con la nona tappa l’Ancona Sulmona disputatasi il 31 maggio 1911 per un totale di 218 kilometri. La decima tappa sarà la Sulmona Bari del 2 giugno 1911di 363 kilometri, per la soddisfazione dei sulmonesi e degli abitanti del territorio peligno. Da subito anche la città patria di Publius Ovidius Naso è protagonista nella corsa rosa italiana, coinvolgendo e appassionando tutto e tutti.

L’anno successivo nell’edizione del 1912 l’Abruzzo è ancora protagonista con la terza tappa la Bologna Pescara di 362 kilometri del il 23 maggio 1912, e la quarta tappa della Pescara Roma del 25 maggio 1912 per un totale di 337 kilometri. Nella città di Sulmona, la passione per il ciclismo esplode nell’entusiasmo generale, con le associazioni e le società sportive le quali sono coinvolte nella disciplina sportiva. La US Aurora di Sulmona, storica società sportiva, ha i suoi appassionati della bicicletta e del ciclismo già all’inizio degli anni venti del novecento. L’era moderna, lo sport moderno del ciclismo su strada, vedono la città Ovidiana essere inserita e coinvolta. Molte sono anche le fotografie storiche, le quali hanno immortalato il passaggio della corsa rosa in terra d’Abruzzo, tutte a suggellare il mosaico storico straordi9nario del Giro d’Italia nella nostra regione.

Il passaggio della corsa nel fiume Sangro in territorio della provincia di Chieti, il transito dei corridori a Castel Di Sangro, ed anche nei tornanti impegnativi di Passo San Leonardo e Pacentro, rappresentano istanti sportivi del ciclismo professionista abruzzese emozionanti, immortali. Ricordiamo le ultime tappe avutasi nella città di Sulmona quali la sesta tappa dell’edizione del 1992, avvenuta il 29 maggio 1992 la Porto Sant’Elpidio Sulmona di 223 kilometri, la quale vedrà giungere ai primi tre posti tre italiani: Franco Vona vincitore della Tappa, Roberto Conti e Giorgio Furlan; quella del 13 maggio 2012 l’ottava tappa del Giro, la Sulmona Lago Laceno di 229 kilometri la quale sarà vinta dall’italiano Domenico Pozzovivo. Al secondo e terzo posto si classificheranno gli spagnoli Berlat Intraxausti e Joaquim Rodriguez. Il Giro d’Italia appassiona e coinvolge tutti a qualsiasi età, non soltanto gli appassionati della disciplina sportiva. È evento anche di mondanità, cultura, storia non solo sportiva.

Anche la letteratura è protagonista nel Giro d’Italia grazie a illustri intellettuali i quali si avvicineranno e appassioneranno alla corsa rosa italiana. Dal 1909 il Giro d’Italia è evento atteso da tutti gli italiani; la corsa rosa è una delle più prestigiose nell’intero panorama ciclistico internazionale: ogni corridore professionista sogna di vincerla. Molti gli aneddoti, innumerevoli i momenti e le gesta atletiche dei corridori entrate nella storia del ciclismo.

Ricordiamo alcuni corridori professionisti abruzzesi protagonisti del Giro d’Italia: Alessandro Fantini, nato a Fossacesia in provincia di Chieti, il quale ha vinto sette tappe al Giro d’Italia e due al Tour de France, Vito Taccone soprannominato il “Camoscio d’Abruzzo” per la sue ottime qualità di scalatore. Vito Taccone è altra celebre ed immortale bandiera del ciclismo abruzzese, vincitore di otto tappe del Giro d’Italia e di un giro di Lombardia. Danilo Di Luca nato a Spoltore vincitore di importanti corse. Domenica saremo ancora una volta ai due lati delle strade in trepidante attesa del transito dei corridori e della carovana del giro. Una corsa il Giro d’Italia che oltre un secolo di vita non lo dimostra affatto: ha il dono dell’immortalità e dell’eterna giovinezza.

Andrea Pantaleo