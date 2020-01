Sulmona: la Zaporozhye Symphony Orchestra saluta il nuovo anno

Sulmona, 2 gennaio- Il concerto di capodanno si conferma a Sulmona un evento attesissimo per salutare, con tanta gente, nel migliore dei modi al teatro comunale Maria Caniglia, l’avvocato del nuovo anno . Ad inaugurare il duemilaventi è stata la Zaporozhye Symphony Orchestra, diretta dal direttore Vyacheslav Redya,quale undicesimo appuntamento della sessantasettesima stagione concertistica della Camerata Musicale Sulmonese, concerto numero milletrecentosettantaquattro della storia della Camerata.

Presenti spettatori giunti anche da da località fuori regione Abruzzo per tal concerto che, da anni, rappresenta un appuntamento musicale di encomiabile valore e mondanità cittadina. Come programma di sala sono state eseguite la polca La sposa venduta di Smentana, La Gazza ladra di Rossini, l’Ouverture il Pipstrello di Strauss, la Danze Ungheresi numeri uno e cinque di Brahms, Pomp and Circumstance di Elgar, il Valzer dei Fiori dallo Schiaccianoci ed il Valzer La Bella addormentata nel bosco di Ciaikovshij, la polka Tritsch Tratsch di Strauss, l’ouverture Orfeo all’Inferno di Offenbach il valzer Sul bel Danubio blu.

Il bis ed il concerto si sono conclusi con la tradizionale marcia di Radetzyla quale, secondo tradizione, conclude anche il tradizionale e famoso concerto di capodanno di Vienna. La Zaporozhye Symphony Orchestra nasce mercoledì sei novembre millenovecentocinquantasette. Yury Lutsiv sarà il vincitore del primo concorso per giovani direttori d’orchestra della Repubblica, ed è stato il direttore artistico nel corso dei primi tre anni della sua esistenza. Nel corso della storia l’orchestra viene diretta da rinomati musicisti. Nel corso della sua storia la formazione orchestrale ha ricevuto plauso ed ovazioni in tutto il mondo, quale dimostrazione del talento dell’orchestra, preziosa identità del continente europeo. Si è esibita in varie città dell’Ucraina, delle Repubbliche Baltiche, Asia centrale, Regione Tran Caucasica, Jugoslavia, Svizzera, Francia, Austria, Ungheria, Italia, solo per citarne alcune. L’orchestra ha preso parte a numerosi festival internazionali, conseguendo premi speciali sia per l’alta esecuzione, sia per la migliore esecuzione di opere ed altro ancora. Il direttore principale, nonché direttore artistico, è l’artista nazionale dell’UcrainaVyacheslav Redya famoso direttore d’orchestra.

Al termine del concerto non è mancato il tradizionale brindisi d’auguri, con il tradizionale champagne il quale è stato stappato sul palco nell’emozione generale. Presenti sul palcoscenico assieme all’orchestra ed al direttore Antonio Tanturripresidente della Camerata Musicale Sulmonese, Isidoro RanieriVice Presidente, Gaetano Di BaccoDirettore Artistico, per il tradizionale brindisi d’augurio con il direttore e l’orchestra. Al termine del concerto, è stato offerto il brindisi anche al pubblico nel foyer del teatro comunale, quale elegante augurio di buon anno. Il concerto di capodanno è ritenuto in molte città, nazioni, continenti del mondo, una delle più raffinate realtà e manifestazioni per porgere erga omnes gli auguri per il nuovo anno. La città di Sulmona, da anni, in teatro realizza il concerto di capodanno per mantenere la tradizione internazionale del primo gennaio. Il teatro si conferma come sempre mondo raffinato, elegante, evocante una storia illustre, raffinata. L’attenzione si sposta ora a domenica dodici gennaio duemilaventi, sempre al teatro comunale Maria Caniglia, alle ore diciassette e trenta, con il concerto dell’Ensemble del conservatorio di musica D’annunzio di Pescara, diretta da Alessandro Calcagnile, la quale eseguirà le serenate per fiati. Ancora tanti cari auguri erga omnes di un felice e sereno duemilaventi.

Andrea Pantaleo