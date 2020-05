Sulmona: la vicenda di Dimitri finisce su Striscia

Sulmona, 16 maggio-Avevo chiesto un intervento risolutore sulla questione di Dimitri, l’ipovedente assunto presso il carcere di Sulmona ma impossibilitato a svolgere le sue mansioni per via di una consolle che a distanza di due anni non ancora gli veniva affidata, e prontamente, il più famoso Tg satirico, ha risposto al mio appello.Nel corso della puntata che andrà in onda stasera sarà ancora una volta Riccardo Trombetta, da me interpellato e che già aveva sostenuto una mia vertenza sulla questione di Villa Gioia, a raccontare delle ” malefatte” della pubblica amministrazione. -Avevo chiesto un intervento risolutore sulla questione di Dimitri, l’ipovedente assunto presso il carcere di Sulmona ma impossibilitato a svolgere le sue mansioni per via di una consolle che a distanza di due anni non ancora gli veniva affidata, e prontamente, il più famoso Tg satirico, ha risposto al mio appello.Nel corso della puntata che andrà in onda stasera sarà ancora una voltada me interpellato e che già aveva sostenuto una mia vertenza sulla questione di Villa Gioia, a raccontare delle ” malefatte” della pubblica amministrazione.

Con il suo intervento sono convinto molto si smuoverà ( da quello che mi è sembrato di capire più di una promessa è stata fatta)

riuscendo in quella che da due anni sembra essere un’autentica chimera. Tuttavia il mio più grande augurio sarebbe quello di veder consentito a Dimitri l’ utilizzo dello Smart working in quanto, al recupero della dignità persa per essere stato inascoltato per tutto questo tempo, si associerebbe quella dell’azzeramento delle difficoltà dettate dal tragitto quotidiano che Dimitri è costretto a farsi sobbarcandosi quasi 100 km al giorno di viaggio. Ringrazio, quindi Riccardo Trombetta e tutto lo staff di striscia per la sensibilità dimostrata. Così Mauro Nardella Uil PA