Sulmona, 16 gennaio- La Uil fpl, dopo le vicende che hanno portato alla chiusura del centro autistici di Pratola Peligna e il Centro Diurno di Sulmona, ritiene doveroso aprire un confronto urgente, per mettere in atto tutte le misure necessarie a garantire i diritto alla salute dei pazienti debole la salvaguardia occupazionale di decine di lavoratori impegnati sul fronte della lotta alla disabilità

Il segretario territoriale Uil fpl Marcello Ferretti afferma, che “gli allarmi da tempo lanciati sullo svilimento e il depauperamento dei servizi essenziali erogati sul territorio, trovano conferma giornaliera da questi gravi atti che stanno portando a continue spoliazioni senza l’individuazione delle responsabilità e relative soluzioni. Siamo stupefatti che rispetto a questioni di tale rilevanza sociale non si coinvolgano le rappresentanze di interesse generale e le associazioni di tutela dei pazienti per individuare le soluzioni più idonee e urgenti.

La Uil Fpl ha provveduto a chiedere un incontro urgente alla Direzione Generale ASL 1 Abruzzo e alle istituzioni coinvolte, per trovare una soluzione urgente, che porti all’immediato ripristino del servizio senza che siano arrecati danni ai pazienti costretti ad un’eventuale spostamento su altre strutture. Negli ultimi tempi abbiamo assistito ad un dibattito sulla sanità molto politichese ma poco reale; alla scrivente non interessa entrare nelle beghe politiche ma ritiene doveroso che si apra un confronto serio sulla sanità.

Il sistema sanitario- conclude la Uil- rischia il collasso sia quello ospedaliero che distrettuale, sono necessari come più spesso ribaditi investimenti strutturali ed una programmazione seria in grado di efficientare il sistema. Dobbiamo prendere atto che gli appelli ripetutamente lanciati non hanno avuto ad oggi risposte concrete. Le ultima vicende sull’Asp “ Casa santa Annunziata” di Sulmona destano notevole preoccupazione da parte di questa O.S. la quale ritiene doveroso continuare ad offrire un servizio essenziale agli anziani anello debole della società. La Uil Fpl ,intende inoltre tutelare i lavoratori assunti e coloro che sono in attesa di essere inseriti in organico tramite graduatoria del centro per l’impiego, per irrobustire la dotazione nell’ottica di un miglioramento del servizio” (h. 15,00)