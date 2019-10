Sulmona: la Uil denuncia, Viale della Stazione troppo pericolosa

Per Mauro Nardella la strada è divenuta una pista di velocità .Occorre intervenire con urgenza con “ idonee politiche preventive prima che ci scappi il morto”

Sulmona, 13 ottobre- A causa di spericolati ed incoscienti automobilisti ill rettilineo che collega la stazione al centro storico di Sulmona più che un comune collegamento cittadino sembra essere divenuto un tratto di una pista da formula uno. La denuncia arriva da Mauro Nardella, il combattivo sindaacalista della Uil che torna a sollecitare l’adozione di iniziative urgenti per mettere in sicurezza questo tratto di strada dopo che nei mesi scorsi aveva condotto una vera e propria crociata contro il problema non ancora risolto delle deiezioni canine e del mancato ripristino della sicurezza del ponte sul Gizio

“Questo stato di cose- spiega Nardella– rende questa arteria cittadina estremamente pericolosa. Il fatto che tale tratto stradale sia posto in periferia non giustifica assolutamente che non debbano vedere rispettati i limiti di velocità di 50 km/h imposti dal codice della strada. Proprio ieri mi è capitato di vedere che un’auto sfrecciante a tutta velocità per poco non investisse una persona in prossimità del ponte sul Gizio. Se nulla è accaduto lo si deve esclusivamente al fatto che quella persona evidentemente era partita prevenuta proprio dalla possibilità che ci si potesse imbattere in alcuni automobilisti privati del tutto di quel comune senso civico che sembra non appartenergli.

La colonnina posta a metà rettilineo e che avrebbe dovuto prevedere la postazione fissa di un autovelox altro non rappresenta che una autentica presa in giro. Capita a volte- aggiunge il sindacalista- che pattuglie della Polizia Locale, pur provvista della giusta voglia di fare, si ritrovano solo raramente a poter controllare la velocità dei veicoli che ivi vi passano. Anche se si è venuti positivamente a conoscenza di un concorso teso a potenziare il numero di poliziotti qualcosa di più andrebbe fatto.

Sono conscio del fatto che dossi artificiali possono essere posi solo su strade residenziali e non su itinerari preferenziali dei veicoli normalmente impiegati per servizi di soccorso e pronto intervento. Tuttavia non vorremmo che proprio questi ultimi non vengano chiamati in causa proprio in conseguenza della mancata attuazione di una politica preventiva in tema di mancato rispetto della velocità da parte di alcuni automobilisti.

Mi auguro che l’Amministrazione comunale, che in diverse circostanze ha mostrato interesse alle problematiche evidenziate risolvendone la maggior parte, possa intervenire immediatamente adottando una politica severa per contrastare quelle che a volte sembrano vere e proprie forme di pazzia. Si potrebbe iniziare ad esempio implementando un discreto numero di postazioni fisse di autovelox perfettamente funzionanti . Mi auguro- conclude Mauro Nardella– che l’invito venga accolto e l’intervento che ne derivi assuma connotati di estrema urgenza e severità visto che tali devono essere quando a rischio ci sono delle vite umane”.(h. 14,30)

L.D.M.