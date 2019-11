Sulmona : la tradizionale cerimonia del primo novembre

Sulmona, 1 Novembre- Si è rinnovata oggi a Sulmona la tradizionale processione del 1 Novembre organizzata dalla Arciconfraternita della Santissima Trinità dal saio e codone rossi, pettorina bianca. Quest’anno non era presente in corteo la rappresentanza della Confraternita di Santa Maria Di Loreto dal saio bianco, cordone e mozzetta verdi; l’assenza si è notata in modo particolare in quanto, benché la processione del primo novembre, storicamente è trinitaria, da decenni la rappresentanza lauretana prendeva parte alla cerimonia religiosa. Quest’anno la cerimonia degli onori ai caduti è avvenuta all’uscita della processione, non al suo arrivo nel piazzale del cimitero, in quanto la corona d’alloro è giunta in ritardo. Nonostante queste gaffe la processione di quest’anno tutto si è svolto secondo tradizione. Il corteo è sopraggiunto nel viale del cimitero, preceduto dalle corone e dalla banda che ha intonato le note della marcia funebre di Alberto Vella dal titolo una lacrima sulla tomba di mia madre. Molta l’emozione, i ricordi, per i nostri cari defunti, per tutti i confratelli trinitari che, nel corso della storia, hanno fatto parte del Pio Arcisodalizio sulmonese.

Presenti il sindaco della città di Sulmona Annamaria Casini, il presidente del consiglio comunale Katia Di Marzio, il comandante della polizia municipale Leonardo Mercurio, il vescovo della diocesi di Sulmona Valva Monsignor Michele Fusco, don Gilberto Uscategui, autorità militari, per una giornata di commemorazione e reminiscenza indelebili. La santa messa come di consueto è avvenuta nel piazzale antistante l’ossario del cimitero, ed è stato officiata dal vescovo, il quale ha ricordato i valori della fede cristiana ed ha pregato per tutti i defunti che riposano nel cimitero civico cittadino, fra cui anche i caduti austro ungarici della prima guerra mondiale. Presente come sempre il coro del venerdì santo, con il direttore Alessandro Sabatini che ha eseguito celebri composizioni musicali.

Come sempre uno dei momenti fra i più toccanti, commoventi, per i quali i fedeli attendono tutto l’anno, è l’uscita della processione all’imbrunire, I trinitari attendono il calar delle tenebre per lasciare il cimitero e salutare i defunti per un momento che è davvero difficile da spiegare, per l’emozione e la commozione che determina.

La luce dei fanali, con i loro globi, rappresenta la luce eterna, il tronco la croce di velluto cremisi guarnita di tralci d’argento, opera del XVIII secolo, un simbolo secolare per tutti, non soltanto per i trinitari, ha lasciato il cimitero scortato dai fanali nel famoso quadrato del tronco. I trinitari, a passo cadenzato della struscio, hanno percorso il viale alberato del cimitero, per giungere nel piazzale con i cittadini in attesa della cerimonia in onore ai caduti di guerra, gli indimenticabili giovani i quali hanno immolato le loro vite per la democrazie e la libertà. Molta la commozione con alcuni occhi velati dalle lacrime: per ogni cittadino tali cerimonie sono ricordi dei cari e dei confratelli trinitari che non ci sono più; rappresentano la millenaria identità sulmonese. La processione percorrendo via Montesanto, viale Giuseppe Mazzini, infine Corso Ovidio, ha fatto rientro nella chiesa dell’arciconfraternita della santissima trinità sita in corso Ovidio, fra due ali di folla.

L’attenzione ora si sposta, per quanto riguarda le processioni, all’anno venturo con i riti della settimana santa. Il buio della notte, la luce dei fanali, il passo trinitario dello struscio, i camici rossi, le placche, il tronco, la croce lignea del XVI secolo, rappresentano la secolare storia della città di Sulmona e dell’arciconfraternita della santissima trinità, arcisodalizio più vetusto della città di Sulmona, le cui origini si attestano all’inizio del XIV secolo. La cappella del corpo di cristo, del palazzo della Santissima Annunziata, è stata la culla della arciconfraternita trinitaria in quanto da lì il sodalizio ebbe i primi vagiti di nascita, l’inizio della sua secolare esistenza. Quest’anno la processione del primo novembre aveva un’assenza peculiare: il maestro Concezio Barcone, recentemente scomparso, oggi ricordato da molte persone.

