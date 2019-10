Sulmona: la sezione Aia organizza corso per arbitri di calcio

Sulmona, 1 Ottobre- L’Associazione Italiana Arbitri Sezione di Sulmona “Teodorico Vernacotola” organizza un corso gratuito per arbitri di calcio, al quale possono partecipare ragazzi e ragazze con età compresa tra i 15 e i 34 anni. Le iscrizioni dovranno pervenire entro il 31 ottobre 2019 presso la sede sezionale sita in Via Carrese, 13 aperta dal lunedì al venerdì dalle ore 17:45 alle ore 19:30 anche via e-mail all’indirizzo sulmona@aia-figc.it.

Agli idonei, per ogni gara diretta, verrà erogato un rimborso e fornita gratuitamente la divisa ufficiale della serie A. Verrà inoltre rilasciata la tessera F.I.G.C. che permette l’ingresso gratuito in tutti gli stadi di Italia. Inoltre agli idonei sarà consentito ottenere il credito scolastico formativo.Per qualsiasi informazione telefonare ai numeri 0864/34720 347/9338835 o inviare una e-mail all’indirizzo sulmona@aia-figc.it.