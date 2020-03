Sulmona: la ricetta della Uil Fpl per l’Ospedale

Sulmona, 23 marzo– La UIL Fpl esprime un grande plauso nei confronti di tutti gli operatori sanitari che in questi giorni sono in prima linea per fronteggiare l’emergenza contro la pandemia da covid19.Il segretario Territoriale Uil Fpl Marcello Ferretti e Mauro Gabrielli responsabile Uil Medici invitano a non abbassare la guardia nonostante in questo momento il Centro Abruzzo sia stato interessato per un numero di casi limitati.

La Uil Fpl esprime numerose perplessità rispetto la possibilità di ricoverare persone positive al Covid 19, come avvenuto per un paziente nei giorni scorsi, presso la struttura Ospedaliera. Innanzitutto esprimiamo massimo rispetto per tutti quegli operatori che stanno prestando la propria assistenza con grande professionalità , ma dall’altro canto evidenziamo le proprie preoccupazioni rispetto alla gestione complessiva del sistema .

Le nostre perplessità riguardano:

La predisposizione di percorsi clinico assistenziali standardizzati L’Adeguatezza della struttura Sanitaria nel rispondere in maniera ottimale alle necessità assistenziali coniugandole alla sicurezza degli operatori Presenza di sufficienti ed idonei Dispositivi di protezione

Già nei giorni scorsi abbiamo inviato una nota al Direttore Generale della Asl, all‘Assessore alla Sanità Nicoletta Verì e Il Presidente della Regione Marco Marsilio per sollecitare urgenti misure per dotare tutti gli operatori dei Dispositivi di protezione individuale ed assicurare percorsi clinico assistenziali chiari in modo da garantire l’efficacia, l’efficienza e la sicurezza del personale sanitario.

Siamo convinti che in questa emergenza tutte le strutture sanitarie debbano fare la propria parte ma è necessario individuare dei percorsi clinico assistenziali chiari in modo da non creare incertezze. Doveroso diventa chiarire quali siano le strutture in grado di poter accogliere e gestire al meglio i pazienti positivi al covid 19.

Riteniamo che ad oggi l’Ospedale dell’Annunziata presenti ancora delle criticità per l’accoglienza e la gestione dei pazienti. L’Ospedale di Sulmona è sprovvisto di un reparto di malattie infettive quindi necessità di consulenze specialistiche. Anche da un punto di vista laboratoristico tanti esami necessari devono essere espletati in altri Ospedali.

Tutto ciò evidenzia una dipendenza della struttura dell’Annunziata ad altri presidi per la gestione dei pazienti positivi al Covid 19.Siamo consapevoli che i posti di Rianimazione sono limitati e nel caso in cui il numero dei contagi aumentasse tutte le strutture debbano dare il massimo contributo.

Proprio per questo motivo chiediamo che vengano adottate soprattutto nei piccoli presidi tutte quelle misure necessarie per potenziare la struttura al fine di assicurare un’assistenza di qualità e la sicurezza degli operatori esposti al rischio.Anche l’assistenza Territoriale va monitorata e potenziata onde evitare, come sembrerebbe successo in questo caso ,che il paziente si rechi con propri mezzi al pronto soccorso mettendo a rischio la sicurezza degli operatori sanitari. (h. 16,15)