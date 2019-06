Sulmona: “La notte delle Chiese Aperte”, un successo

Sulmona, 24 giugno- I sulmonesi che si trovavano in città sabato hanno avuto la possibilità e la fortuna di assistere ad uno spettacolo degno delle grandi occasioni: strade gremite, locali affollati, tanti turisti e tantissime “penne nere”. Una gioia per gli occhi e sicuramente la presa di coscienza che Sulmona non abbia assolutamente nulla da invidiare ad altre città d’arte. Quel che serve è lo spirito di iniziativa, il concepimento di idee nuove e accattivanti, che puntino sui tesori di cui la natura e la storia hanno dotato questa cittadina.

Ed è proprio quello che ha fatto la Diocesi di Sulmona-Valva che, con il patrocinio del Comune e la collaborazione del consorzio Terra Viva e del confettificio Pelino, ha organizzato “La notte delle Chiese Aperte”. A partire dalle 21 è stato possibile ammirare le bellezze di cinque chiese del centro storico, trovando in ognuna di esse una calorosa accoglienza da parte di giovani volontari e un intrattenimento musicale di rara suggestione.

Nella Cattedrale di San Panfilo si è esibito il coro della Cappella Pamphiliana diretto dal M° Sabatini, con l’accompagnamento all’organo del M° Ricciotti. Nella chiesa della Madonna del Carmine il M° Di Giannantonio, con la sua chitarra, ha dato prova di grande virtuosismo, ed ha poi accompagnato la giovane e talentuosa M. Faiella al flauto traverso. Nella chiesa di Santa Maria della Tomba è stato il M° Dominicano ad intrattenere i sempre più numerosi visitatori con bellissime musiche al pianoforte, senza trascurare un omaggio alla memoria del grande regista Zeffirelli con le note di “Fratello Sole Sorella Luna”. Nella chiesa della SS. Trinità è stata allestita una mostra curata dall’ANFFAS di Sulmona, perché è giusto e doveroso tenere sempre desta l’attenzione sulle famiglie svantaggiate che quotidianamente devono affrontare i disagi legati a una difficile realtà, e premiare il loro impegno, i loro sacrifici volti a rendere più sopportabile una esistenza segnata da gravi patologie.

A concludere la serata, nella chiesa della SS. Annunziata, arricchita per l’occasione dalle sculture lignee di C. Bellucci, sono stati il M° Luvi Gallese (violino) e il M° Luca Giuliani (viola). Per tutti, alla fine, c’è stata una piacevole sorpresa: ai concertisti, in segno di riconoscenza e gratitudine, sono stati regalati dei cesti con i prodotti tipici; ai visitatori è stato regalato il pane fatto con il grano di solina, una varietà autoctona, a basso contenuto di glutine ed elevato valore proteico. E questo nell’ottica della riscoperta e valorizzazione di quei sapori che la generosa terra d’Abruzzo offre e che fanno parte della sua più antica e nobile tradizione. Dunque un felicissimo connubio di arte, musica e solidarietà ha reso indimenticabile la notte del 22 giugno e si spera abbia tracciato un solco in cui far germogliare tante nuove iniziative come questa.(h. 16,00)

Francesca De Luca