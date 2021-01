Sulmona, la Lega e le incompiute lungo Corso Ovidio: Palazzo Pretorio

Sulmona, 4 gennaio-Volendo dedicare un “Monumento” all’Amministrazione Casini, la Lega Sulmona non avrebbe nessun dubbio e sceglierebbe Palazzo Pretorio. Questo palazzo, in pieno centro storico e lungo corso Ovidio, è stato al centro di un confuso iter burocratico, che sintetizza tutto il disordine, l’incapacità e l’incompetenza di questa Amministrazione comunale. Palazzo Pretorio nel 2017 era pronto per essere ristrutturato; l’Amministrazione comunale, infatti, aveva sostenuto i costi per il suo progetto definitivo ed esecutivo e aveva già a disposizione fondi per circa 2.000.000 di Euro: di fatto, si sarebbe dovuto procedere solo a indire la gara d’appalto per l’esecuzione dei lavori, che oggi sarebbero sicuramente terminati. Lo rivela oggi in una nota il Coordinamento cittadino della Lega

L’Amministrazione Casini, sostiene, ha inspiegabilmente preferito adottare la delibera n. 17 del 15.02.2017 con la quale ha sottratto i fondi disponibili all’unico intervento su un palazzo pubblico, per destinarli, in modo tra l’altro inefficace e dispersivo, alla “messa in sicurezza” di Palazzo San Francesco, che però avrebbe richiesto ben altre risorse. Ad oggi, i risultati, tutti fallimentari, sono che Palazzo Pretorio non è stato ristrutturato (e le sue precarie condizioni, unitamente alle improvvisate impalcature costituiscono un quotidiano grave pericolo per i cittadini), i soldi spesi per la progettazione della sua ristrutturazione sono andati persi e Palazzo San Francesco non è stato messo in sicurezza.

In questa situazione, la Lega Sulmona si chiede se mai verrà fatta luce, magari attraverso la Corte dei Conti, su come siano state utilizzate queste risorse e chi pagherà per lo sperpero di Pubblico denaro relativamente alle inutili progettazioni pagate. La Lega Sulmona chiede, inoltre, alle autorità competenti in materia (VVFF e ASL) se le impalcature e le protezioni installate a Palazzo Pretorio siano a norma, data la loro visibile precarietà e instabilità e se le Autorità preposte abbiano mai effettuato delle verifiche. In ogni caso, chiede che esse si attivino immediatamente per eseguirle a tutela dei Cittadini.