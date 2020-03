Sulmona: la Giostra Cavalleresca organizza una raccolta fondi per Ospedale

Sulmona, 19 marzo– Per contribuire ad affrontare le necessità dell’emergenza sanitaria nazionale, l’Associazione Culturale Giostra Cavalleresca di Sulmona insieme ai Borghi e Sestieri della Città organizzano una raccolta fondi per l’acquisto di macchinari e materiale sanitario urgente da donare all’Ospedale SS Annunziata di Sulmona, sensibilizzando tutta la popolazione della città e del territorio ad unirsi in questa nobile causa. “Vogliamo fare anche noi come Giostra Cavalleresca la nostra parte, in questo momento delicato e difficile per tutti i cittadini, sostenendo in concreto lo sforzo che stanno facendo medici e infermieri, in prima linea sul fronte di questa emergenza nazionale” sottolinea Maurizio Antonini, presidente dell’associazione Giostra.

La donazione potrà essere effettuata sul conto corrente bancario

n. IT 82 H 05424 40800 000000050206

inserendo nella causale “Contributo/donazione per l’acquisto di macchinari e materiale sanitario per l’Ospedale SS Annunziata di Sulmona” o collegandosi al sito www.giostrasulmona.it dove è stato attivato il servizio PayPal per facilitare le operazioni di versamento. La Giostra Cavalleresca ringrazia anticipatamente quanti parteciperanno.