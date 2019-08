Sulmona: la Giostra Cavalleresca d’Europa e dei Borghi d’Italia,un successo

Sulmona, 4 agosto– Gan successo ieri sera a Sulmona per la XVIII^ edizione della Giostra Cavalleresca d’Europa e la XIII^ edizione della giostra dei borghi più belli d’Italia i quali, assieme alla giostra cavalleresca di Sulmona rappresentano una trilogia di gran valore culturale.

Pubblico delle grandi occasioni sin dal pomeriggio con la presenza in centro storico degli artisti di strada quali giocolieri, armigeri, mangiafuoco, falconieri i quali hanno deliziato il pubblico con i loro numeri. Non sono mancati i curiosi del caso e gi appassionati di giochi equestri. Si sono potuti ammirare più da vicino i rapaci quali barbagianni, civette, gufi reali, falchi, i quali da sempre destano fascino ed interesse. Alle ore diciannove i borghi e sestieri, con le delegazioni europee, hanno iniziato a sfilare lungo corso Ovidio per giungere nel piazzale della cattedrale di San Panfilo, da quale il corteo è partito alle ore venti alla volta di piazza Maggiore, percorrendo viale Roosevelt corso Ovidio.

Il pubblico era assiepato ai due lati del tragitto in trepidante attesa del passaggio del corteo dei figuranti. Presenti anche delegazioni del territorio non soltanto della valle peligna, ma anche degli altri territori della regione Abruzzo Fra i borghi presenti ricordiamo Miglianico, Prezza , Chieti, Bugnara la quale ha visto sfilare i figuranti con gli abiti realizzati per il festival dei fioristi, sol per citarne alcuni. Presenti in corteo il Sindaco della città di Sulmona Annamaria Casini, il commissario reggente della giostra cavalleresca Maurizio Antonini. Il centro storico di Sulmona era ancor più affascinante all’imbrunire, con le tenebre della notte che hanno iniziato a scendere sulla città , avvolgendo ogni realtà facendola diventare ancor più misteriosa ed affascinante. Squilli di chiarine, rulli di tamburi dal ritmo marziale, figuranti nei sontuosi abiti rinascimentali, cavalieri d’arme. Falconieri, armigeri, arcieri, balestrieri, tutti a comporre un mosaico storico culturale encomiabile e di gran pregio storico.

Le delegazioni che hanno partecipato alla giostra cavalleresca d’Europa di quest’anno sono state Corfù e Zante per la Grecia, Olnano Serravalle per la Repubblica di San Marino, Pozeska per la Croazia, Burghausen per la Germania, Colchester Inghilterra, ed una rappresentanza di etnia indiana Mohawk giunta dal Canada. La città di Sulmona, con le sue manifestazioni equestri, ha tessuto fondamentali relazioni sia con le nazioni ed i popoli europei, sia con il resto del mondo, suggellando la fondamentale relazione internazionale. Sulmona con la giostra cavalleresca d’Europa è pilastro fondamentale delle relazioni fra i popoli. Molta l’emozione fra il pubblico presente, innumerevoli i confronti dei cittadini al passaggio del corteo, quale dimostrazione dell’eccellente qualità delle manifestazioni equestri della città di Sulmona. la città patria dell’imperituro poeta latino Publius Ovidius Naso celebrava due volte l’anno i fasti della giostra torneo il quale vedeva giungere in città cavalieri da ogni località del regno cui Sulmona era insita, con il sogno di aggiudicarsi la vittoria finale. Piazza Maggiore con la giostra in notturno, l’acquedotto, i palazzo a far da cornice, era un merletto straordinario d’arte e di storia millenaria. Ricordiamo anche le famiglie Sulmonesi che hanno rappresentato la città nel corso della sua storia. Lo stemma civico di Sulmona è stato concesso da Re Ladislao D’Angiò Durazzo il due settembre 1410; prima di questo la città di Sulmona ne ha posseduto un altro. Il 1572 è l’anno nel quale, il ventuno dicembre, nella città di Sulmona si stila il censimento con la lista delle famiglie sulmonesi esistenti. L’elenco ha numerose famiglie che sono le seguenti; quelle censite nel 1572 sono: Acuti, Amone, De Blasis, De Canibus, De Capite, Capograssi, De Cesare, Colombini, Corvi, Evangelista, De Gasparis, Giusti, Grandevo, Grua o De Berardino, De Letto, Liberati, Martini, De Matteis, Mazzara, Monte, Mori, Odorisio, Onofrio, Parentelis, Pietr’Antonio, Pontadera, Poppleti, Quatrario, Rainaldi, Rossi – Rubei, Sanità, sardi, Sauri, De Scalis, Scaravalli, De Silvestris, Tabassi, De Tinto, Trasmondi, De Vecchi, De Vefris, Veraldi – Berardi. I Nobiles quia Doctores sono stati: Bernardino De Alfonsi, Giovanni De Meis, Geronimo Magagnino, Cesare De Abbatis, Gio. Iorio Acuto, Marco Sancto, Camillo Vendutio, Francesco De Aliis, Scipione De Meis, Antonio De Nonni, Giovanni Carlo De Nigris. Tra le famiglia nobili estintesi prima dell’anno 1572 rimembriamo: De Aristotile, Baldovino, Capoccio, De Marianis, Meliorati, Merlini detti anche Merolini, De Merolinis, ed anche Merlino, Occhiali, Sermamente. Dopo il 1572 la città di Sulmona vede aggregarsi, aggiungersi nuove genie in città le quali sono state: Bernardi, Canofoli, Ginnetti, Paolini, De Petris, Pietropaoli. Le famiglie onorate del popolo censite nell’anno 1572 sono state: Aceti, Baldassarre, Carreti, Del Conchione, Dorrucci, Finocchi, Rotoli; non sono mancati nella storia di Sulmona i casati notabili, i quali si hanno nel XVIII secolo, ed essi sono stati: Alicandri, Anelli la Rocca, Araneo, D’Arcangioli, Calderari, Comparetti, Cornacchia, Pizzala, Salini, Spada.

Il secolo XIX, l’ottocento, vede anche la presenza delle famiglia borghesi le quali sono: Colella, De Lisi, De Padova Faraglia, Di Lorenzo, Ferri, Granata, Mastropietro. Sulmona ha avuto anche la presenza di genie forestiere le quali sono state: Abbruciati, Acclozzamorra, Aldana, Bonciani, Branca Brancaccio, Cantelmo, Carafa, De Catonibus, Grilli, Manieri, Marchese, Orsini, De Sanctis, Sangro, De Stephanis, Vespa, Zazzara. La città di Sulmona, per secoli, ha vantato una posizione illustre in tutto il regno e, nel parlamento cittadino, sedevano quarantaquattro famiglie. Le famiglie alle quali è spettato sia il titolo di magnifico, sia di nobile, sono state quarantadue con ben centoquattro famiglie separate; le famiglie degli onorati del popolo sono state sessantacinque, con novantuno famiglie separate, per un totale di quasi duecento casate. Quasi tutte i lignaggi della città, censiti nell’anno 1572, si estinguono nei due secoli successivi. Nel 1908 solamente otto famiglie verranno annotate nell’elenco ufficiale nobiliare italiano ed esse sono: Capograssi, De Mattheis, Sanità, Tabassi, Corvi, Mazzara, Trasmondi, Sardi.

Andrea Pantaleo