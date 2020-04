Sulmona: la Giostra 2020 slitta a Settembre

-Il coronavirus non ferma il torneo cavalleresco di Sulmona. La Giostra cambia data. Non più nel mese di luglio ma a settembre. Non sarà invece possibile organizzare la Giostra d’Europa, a causa dei problemi provocati dalla pandemia per gli spostamenti delle delegazioni europee che al momento non possono prenotare nè viaggi nè soggiorni fuori dalla loro nazione. Andiamo per ordine, riportando l’esito delle decisioni prese in perfetto accordo tra il direttivo della Giostra Cavalleresca ed i Capitani di Borghi e Sestieri della città, in un incontro tenuto in videoconferenza, dove all’unanimità è arrivata la determinazione di spostare al mese di settembre sia la Cordesca che la Giostra cavalleresca di Sulmona.settembre. Mentrein piazza Maggiore. Naturalmente l’intero programma delle manifestazioni sarà reso noto nei prossimi mesi, dipendendo anche dall’evoluzione dell’emergenza sanitaria.