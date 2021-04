Sulmona: la festa del 25 aprile , 76° Anniversario della Liberazione

Sulmona, 25 aprile Festa dal significato profondo, dai valori indelebili della democrazia e libertà, ricordando quanti hanno sacrificato la vita o riportato ferimenti alla persona per liberare l’Italia, il mondo intero dalla tirannia e l’oppressione. La festa della liberazione, giunta al suo 76° anniversario, è ricordo di tutto e tutti; un caduto è un caduto indipendentemente dalla formazione combattente alla quale è appartenuto. Ricordare tutti è dovere civico e rispetto indelebili.

Si è svolta questa mattina in Piazza Carlo Tresca , la tradizionale cerimonia del 25 aprile, alla presenza delle autorità civili e militari. Preseti il Vice Sindaco si Sulmona Marina Bianco, il Presidente del Consiglio Comunale Katia Di Marzio, i consiglieri comunali Elisabetta Bianchi, Bruno di Masci, la senatrice Gabriella di Girolamo, cittadini desiderosi di non mancare. Katia Di Marzio ha letto il messaggio del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, Elisabetta Bianchi ha letto la preghiera della Patria, il Vice Sindaco Marina Bianco ha pronunciato il tradizionale discorso celebrativo. Oggi abbiamo una nova battaglia da sconfiggere, quella dell’epidemia del Coronavirus che, da oltre un anno, ha mutato le nostre abitudini di vita e messo a dura prova tutti, rafforzando i valori della solidarietà e dell’unità nazionale i quali hanno, quale emblema fra i più autorevoli, il tricolore italiano.

Presenti alla cerimonia associazioni combattentistiche e d’arme, autorità della Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia Municipale, esercito Italiano, Protezione civile, ANA Associazione Nazionale Alpini, i Vigili del fuoco. Il 25 aprile è la festa che celebra la fine della dittatura fascista in Italia e la liberazione della nostra nazione dalle forze armate germaniche. Il terribile biennio 1943 – 1945 vedrà le famiglie italiane dividersi fra chi, aderirà alle forze di liberazione, chi farà parte invece dei reparti della RSI la Repubblica Sociale Italiana, sorta a Salò a seguito della liberazione di Benito Mussolini avvenuta a Campo Imperatore in Abruzzo, alle pendici del Gran Sasso d’Italia. Giovani che motivati dai loro ideali aderiranno dall’una e dall’altra parte e. molti di loro, non faranno ritorno a casa. Fra le formazioni che hanno combattuto per la libertà ricordiamo la Brigata Maiella, con la Banda dei Patrioti della Maiella la quale, nel giugno del 1944, entra nella città di Sulmona con i tedeschi che, hanno già lasciato la città Ovidiana, al fine di dirigersi verso il nord della regione. A Sulmona il reparto avrà una nuova riorganizzazione in quanto, d’intesa con il comando alleato anglo americano, si deciderà di non sciogliere la formazione e proseguire la lotta di liberazione nazionale oltre i confini dell’Abruzzo.

All’epoca Sindaco della città, nominato d’intesa con il comando alleato, è Luigi Giannini. A luglio del 1944 in città viene diramato il Bando Militare d’Arruolamento da parte del Comitato Patriottico Locale per la Liberazione Nazionale Sulmona, nel quale si esortano i giovani a prendere le armi per l’onore d’Italia, al fine di scacciare il barbaro invasore. Molti saranno gli arruolati provenienti dai paesi della Valle Peligna, con gli arruolamenti che avranno luogo nel distretto militare di Sulmona, all’epoca distretto militare regionale. Nella città Ovidiana si arruoleranno giovani provenienti dai paesi di Sulmona, Tivoli, Bergamo, Castelfidardo, Tetilia Polic, Pratola Peligna, Roccaraso, Avezzano, celano, Pescina, Asiago, Villa Lago, Pettorano Sul Gizio, Torre De Nolfi, Fontana Liri, Corfinio, Bugnara, Popoli, Antrodoco, La formazione militare, aggregata all’esercito alleato V Corpo d’armata inglese e armata polacca, combatterà oltre i confini dell’Abruzzo sino ad Asiago sciogliendosi a Brisighella con gli onori militari. La Brigata Maiella è l’unica formazione di patrioti ad essere stata insignita della medaglia d’oro al valor militare, con la cerimonia di consegna che avrà luogo nella città di Sulmona il 2 maggio 1965, alla presenza del Ministro della Difesa Giulio Andreotti, Ettore Troilo comandante della formazione partigiana, il sindaco di Sulmona Alberto Ruggieri, Pietro Nenni vice presidente del Consiglio dei Ministri, Giuseppe Spataro vice Presidente del Senato, Ferruccio Parri senatore, Arrigo Baldiniparlamentare. I volontari arruolati saranno 1326 con 54 caduti 131 feriti.

Al termine della cerimonia odierna in Piazza Carlo Tresca il Vice Sindaco di Sulmona Marina Bianco, ed il Presidente del Consiglio Comunale Katia Di Marzio, si sono recate al monumento edificato a Sulmona alla memoria della Brigata Maiella, per la deposizione dei fiori, quale ricordo indelebile e ringraziamento per coloro che non sono tornati a casa. Fra i caduti della Brigata Maiella ricordiamo Renzo Sciore 17 anni morto il 25 luglio 1944 a Poggio San Marcello, Amleto Contucci 34 anni caduto il 27 luglio 1944 a Montecarotto, Oscar Fuà17 anni caduto il 4 dicembre 1944 a Brisighella. Ricordiamo la figura di Gilberto Malvestuto patriota della Brigata Maiella il quale, pochi giorni or sono, ha festeggiato il suo centesimo genetliaco. Il suo è un secolo di vita costituito dai valori della libertà, democrazia, fedeltà ai principi espressi ed impliciti sui quali si fonda la Repubblica Italiana, consacrati nella carta costituzionale. Nel corso della guerra si avranno le amnistie di pacificazione al fine di chiudere definitivamente una pagina tragica della storia d’Italia. Dal 1942 al 1947 sono stati concessi in Italia ben dodici provvedimenti i quali hanno elargito amnistia ed indulto . Il 25 aprile è la giornata della memoria per non dimenticare mai, chi non è tornata a casa, lasciando un vuoto incolmabile.

Andrea Pantaleo