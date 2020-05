Sulmona: la Festa del 2 giugno in tempi di Coronavirus

-Sulmona celebrerà. A causa della grave emergenza sanitaria che ha colpito l’intero Paese e che ancora non è terminata, le celebrazioni non si svolgeranno nella tradizionale formula che questa Città, Medaglia d’Argento al Valor Militare, ha da sempre osservato in maniera solenne. La cerimonia istituzionalee si svolgerà in maniera ristretta con deposizione della corona d’alloro al monumento ai Caduti da parte delle autorità. Sarà limitata la rappresentanza delle Forze armate, delle Forze dell’ordine e delle associazioni combattentistiche e d’arma, nel rispetto delle misure di prevenzione anticovid. Non è prevista la presenza del pubblico.Lo ha reso noto questa sera il sindaco della città Anna Maria Casini